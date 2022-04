De Peiling: de bibliotheek mag nooit verdwijnen

Als kind was het echt een uitje: boeken halen bij de bieb. Met de bibliotheekpas in de hand samen je moeder elke week verse leesboeken uitzoeken. Tegenwoordig is de bibliotheek veel meer dan een uitleenbalie voor boeken: het is een ontmoetingsplek en een instituut met een maatschappelijke opdracht. Toch verdwijnen steeds meer bibliotheken uit het straatbeeld, vooral in de kleinere dorpen.

De kernfunctie van de bibliotheek is de kennis van mensen vergroten, maar de manier waarop dat het beste tot stand komt, is aan het veranderen. De afgelopen jaren heeft de 'nieuwerwetse' bibliotheek een nieuw bestaansrecht gecreëerd. Door bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van mensen, neemt de bieb een nieuwe rol in in de samenleving. Ze onderscheiden zich zo van de 'ouderwetse' bibliotheek die vast zit in oude verdienmodellen en de nieuwe mogelijkheden van deze tijd onvoldoende aangrijpt. In de 'klassieke' bieb zie je nog ouderwetse pc’s staan, die niet in de cloud werken en geen supersnelle wifi hebben.

Onvoorwaardelijke toegankelijkheid

Een belangrijke kern van de bibliotheek is de onvoorwaardelijke toegankelijkheid. Daarbij staan de biebs midden in de maatschappij en bieden ze essentiële dienstverlening. Zo werken bijvoorbeeld scholen er nauw mee samen, worden er taalcursussen gegeven en kun je er terecht voor hulp bij belastingaangifte. Vorig jaar hebben bibliotheken ook veel geholpen met het aanvragen van de coronapas.

Wat vind jij, heeft de bibliotheek nog bestaansrecht in deze tijd van ontlezing?