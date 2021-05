Eindelijk mag Ans van Dijk (76) weer voorlezen bij de bibliotheek in Stede Broec

Vijf maanden lang waren de Westfriese bibliotheken gesloten en kon Ans van Dijk (76) haar grote voorleeshobby niet uitoefenen. Woensdagochtend mocht ze in de bibliotheek in Bovenkarspel voor het eerst weer een klein groepje ontvangen. "Ik heb de kinderen enorm gemist."

De keuze valt op 'De kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft' en 'Sstt, de tijger slaapt'. Het publiek, variërend van 2 tot 5 jaar oud, luistert geamuseerd toe. Af en toe springt een van de kinderen van de houten bank in de gloednieuwe leeshoek, maar Van Dijk weet de aandacht telkens terug te winnen. Als ze na een halfuur het tweede boek dichtslaat, klappen de kinderen hun handen op elkaar en roepen 'Dankuwelll' in koor.

Een kwartier voordat de kinderen binnenkomen, legt Van Dijk zeven boeken naast elkaar op de grond. "Ze mogen zelf kiezen wat we gaan lezen. Boeken die over poep gaan, doen het vaak wel goed", zegt ze lachend.

"Ik heb de kinderen enorm gemist", vertelt Van Dijk. "Vooral de prachtige vragen, die ze soms op je afvuren. Of je ook nog met zijwieltjes fiets en of je een keer wilt komen logeren."

Met een stralende glimlach op haar gezicht en een Jip en Janneke tas om haar hals, komt Ans van Dijk (76) op woensdagochtend de bibliotheek binnen. Voor de coronapandemie uitbrak las ze hier bijna elke week voor, nu is ze sinds december niet meer geweest. Vlak voor de jaarwisseling gingen de zes Westfriese bibliotheken dicht en mochten er alleen nog boeken worden afgehaald.

Taalontwikkeling

Ineke Schilstra, communicatiemedewerker van de Westfriese Bibliotheken, is erg blij dat ze Van Dijk weer mag verwelkomen. "Zeker de kleinste kinderen komen lastig in aanraking met boeken als ze niet fysiek naar de bibliotheek kunnen komen. En juist voor hun taalontwikkeling is lezen essentieel", vertelt Schilstra.

Via de website konden mensen tijdens de lockdown wel tasjes met boeken samenstellen voor hun kinderen, maar volgens Schilstra werd er weinig besteld voor de jongste jeugd. "Jonge kinderen beginnen vaak met lezen als ze met hun ouders, opa en oma of vriendjes naar de bieb kunnen. Een voorleesochtend is ideaal om zo'n moment te creëren."

Voor Ans van Dijk kan de woensdagochtend niet snel genoeg weer aanbreken. "Ik kijk nu alweer uit naar volgende week", glundert ze terwijl ze de kinderen uitzwaait. "Benieuwd welk boek ik dan mag voorlezen".