Basisscholen in Hoorn openen bibliotheek: "We brengen de boeken naar de leerlingen"

Vanmorgen werden op twee basisscholen in Hoorn de deuren van de nieuwe bibliotheken geopend door wethouder Samir Bashara. De openbare plek op de scholen moet ervoor gaan zorgen dat leerlingen sneller boeken gaan lezen, want uit onderzoek blijkt dat steeds meer kinderen in Nederland een leesachterstand hebben.

Leerlingen van basisschool Universum wachten in spanning tot wethouder Samir Bashara door de papierendeur komt stormen. - Tom de Vos

Het programma heet 'De Bibliotheek op School' en is een initiatief dat overal in het land wordt uitgerold. Dankzij de bibliotheek kunnen kinderen op scholen lezen en wordt er een brug geslagen in een wijk waar leerachterstanden zijn. "Dit programma zet heel erg in op het leesplezier en leesmotivatie", vertelt Wanja Visser van Bibliotheek Hoorn. "Daarnaast stimuleren we met dit programma ook de kinderparticipatie en brengen we de boeken naar de kinderen."

Quote "Ik vind het wel cool dat ik boeken mag scannen" leerling groep 8, basisschool Universum

Leerlingen uit groep acht van de school regelen dat hun medestudenten de boeken krijgen en ook weer inleveren. "De kinderen zijn dus ook de bibliothecaris van de bieb", vervolgt Visser. "Wij denken dat kinderen elkaar het beste stimuleren en daarom hebben we hiervoor gekozen." De kinderen mogen één boek per keer lenen om naar huis te nemen. "En dat is iets dat voor veel gezinnen niet vanzelfsprekend is", aldus wethouder Samir Bashara. "De bibliotheek de school in brengen is dé manier om het voor kinderen laagdrempeliger te maken om ook daadwerkelijk te gaan lezen."



"Ik vind het wel cool dat ik de boeken mag scannen", vertelt een leerling uit groep acht van basisschool Universum, die net een boek voor wethouder Samir Bashara scande. "Ik voel mij namelijk wel speciaal als ik dat doen!"



Tekst gaat verder onder video:

211006_Bibliotheek - NH Nieuws

Leerkracht Chelsea van Veelen, die les geeft aan groep acht op basisschool Universum, herkent de problematiek. "Zeker in het begin van het schooljaar merkte ik het enorm. De kinderen hadden helemaal geen zin om te lezen en gingen veel liever tekenen of op de Chromebook." Sinds de bibliotheek er staat, ziet ze een verandering: "De kinderen zien dat er veel meer boeken staan dan ze dachten. Ik hoef eigenlijk niets meer te zeggen en ze kiezen zelf een plekje in de klas. Daar duiken ze helemaal weg in een boek."