10 jaar cel voor Hilversummer betrokken bij aanslagen Gelders fruitbedrijf

De 21-jarige Yassine A. uit Hilversum is veroordeeld tot tien jaar cel. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bepaald. Hij is samen met een groep jonge plegers schuldig bevonden aan het bedreigen van medewerkers van fruitbedrijf De Groot uit Hedel en het plegen van aanslagen met vuurwerkbommen. Ook de rest van de groep is vandaag veroordeeld in de rechtbank.

Medewerkers van het bedrijf uit Hedel worden al sinds 2019 bedreigd nadat zij een grote lading cocaïne in hun transporten vonden en dit aan de politie meldden. Hierna ontving het bedrijf dreig-SMS'jes waarin miljoenen aan bitcoins geeïst werden en werd er met zware vuurwerkbommen aanslagen gepleegd op woningen van medewerkers. Het gaat om twee woningen in Tiel, één in Rosmalen, Breda, Vlijmen, Kerkdriel en Hedel waarbij veel schade veroorzaakt werd. In Hilversum zijn twee aanslagen door de politie verijdeld.

'Luitenant'

Volgens de rechtbank is er genoeg bewijs om de groep te veroordelen op de betrokkenheid bij deze aanslagen. A. is de halfbroer van de hoofdverdachte Ali G. Hij wordt gezien als zijn belangrijkste handlanger en is volgens het OM 'luitenant' van de groep.

Volgens de rechtbank heeft A. vijf van de zeven jonge plegers opzettelijk uitgelokt door hen geld, de vuurwerkbommen en adressen van de woningen te geven. Voor de twee andere aanslagen en de SMS'jes is A. vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Bussummers

Het leeuwendeel van de plegers komt uit 't Gooi en zijn ook veroordeeld. Zo acht de rechtbank twee 22-jarige Bussummers ook schuldig aan betrokkenheid bij vijf aanslagen In Tiel, Rosmalen, Breda en Vlijmen. Een ervan was de chauffeur en stond op de uitkijk terwijl de ander de bommen gooide.

De chauffeur krijgt vier jaar cel en de gooier acht jaar. De gooier ontkende alle door de rechtbank bewezen feiten terwijl de chauffers een flinke lagere straf krijgt door openheid van zaken te geven over zijn eigen rol en die van de rest van de groep.

Ook is er een derde 22-jarige Bussumer betrokken bij een van de aanslagen in Tiel. Ook is hij betrokken bij de verijdelde aanslag in Hilversum. Hij krijgt twee jaar cel.

Hilversummers

Bij de aanslagen in Kerkdriel en Hedel zijn een 18-jarige en 22-jarige Hilversummer betrokken. Ook zij gooiden vuurwerkbommen naar woningen van medewerkers. Ook hierbij was de 22-jarige man de chauffeur en de 18-jarige man de gooier. Een derde 20-jarige man uit Ede was ook betrokken bij de aanslag in Kerkdriel, hij stak het lont aan. Ook hebben de twee Hilversummers de tweede aanslag in Hilversum voorbereid, die uiteindelijk verijdeld werd.

De 22-jarige Hilversummer krijgt zeven jaar cel. De 18-jarige krijgt 24 maanden jeugddetentie waarvan zes voorwaardelijk. Dit omdat hij tijdens het plegen van de aanslagen minderjarig was. Ook is deze man verminderd toerekeningsvatbaar.

De 20-jarige man uit Ede krijgt 18 maanden gevangenisstraf waarvan zes voorwaardelijk.

Ook moeten bijna alle mannen een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Dit varieërt van 5.000 tot bijna 70.000 euro. De hoofdverdachte Ali G. zal eind juni terechtstaan.