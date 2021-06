Vijf Gooise verdachten voor de rechter in grote afpersingszaak Gelders fruitbedrijf

De bedreigingen zijn nooit gestopt. Er waren al snel meerdere aanslagen bij woningen van zowel de eigenaren als andere medewerkers van het bedrijf. De slachtoffers kregen te maken met vuurwerkbommen en beschietingen. Eind vorig jaar nog werd er in Hilversum geprobeerd een aanslag te plegen op een familielid van De Groot.

Naarder hoofdverdachte

De 36-jarige Naarder wordt gezien als hoofdverdachte in de zaak. Twee weken na de verijdelde aanslag in Hilversum werd hij opgepakt, maar dat was niet de eerste keer dat hij in beeld kwam. Hij zou niet alleen het brein achter alle aanslagen en bedreigingen zijn, maar begon destijds ook met de eerste bedreigen na de drugsvangst en eiste het losgeld.

De hoofdverdachte is familie van twee andere verdachten, twee Hilversumse broers van twintig jaar. Ze zouden ook bij de aanslagen betrokken zijn, en onder meer aanslagplegers hebben geworven en hun 'bewapening' hebben geregeld. De politie heeft bij deze broers ook een lijst gevonden met namen en adressen van medewerkers van het fruitbedrijf. De hoofdverdachte zou die lijst in de gevangenis gekopieerd hebben, toen hij het strafdossier mocht inzien, en vervolgens uit de gevangenis hebben gesmokkeld.

Rechtszaak gaat verder

Al met al staan er vandaan er vandaag en morgen zes mannen voor de rechtbank. Naast de vijf Gooise mannen gaat het om een man uit Barneveld. De zittingen van vandaag en morgen zijn zogeheten regiezittingen, voorbereidend op de inhoudelijke behandeling van de zaak mogelijk later dit jaar.

De zes mannen die vandaag en morgen voor de rechter verschijnen zijn allesbehalve de enige verdachten in de zaak: er zouden er nog veel meer in beeld zijn. Een andere verdachte werd eerder dit jaar al veroordeeld tot vijf jaar cel.

Een 33-jarige Hilversumse verdachte in de zaak werd toen vrijgesproken. Hij haalde een groot bedrag op bij een hotel, maar had volgens de rechtbank niet kunnen weten dat het om afpersing ging. Omdat hij wel had kunnen weten dat er iets niet in de haak was, is hij wel veroordeeld voor een poging tot heling.