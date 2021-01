Naarder en Bussumer gepakt voor explosies en branden in afpersingszaak fruitbedrijf

NAARDEN - De twee grote politie-invallen in Naarden en Bussum vanmorgen hebben te maken met het onderzoek naar de afpersingszaak bij fruitbedrijf De Groot in Hedel. Bij de invallen zijn een Naarder en een Bussumer aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij explosies en brandstichtingen in de afpersingszaak.

Eind vorig jaar waren er verschillende incidenten rond het Gelderse fruitbedrijf. Er waren incidenten met vuurwerkbommen en brandstichtingen bij adressen die een link hadden met het bedrijf. Zo brandde eind november een woning af, waarbij twee broers uit het familiebedrijf gewond raakten.

Het familiebedrijf in Hedel wordt al ruim anderhalf jaar afgeperst door criminelen nadat er destijds een partij van 400 kilo cocaïne werd onderschept. De eigenaren ontvingen hierop sms’jes met zware dreigementen. De criminelen houden het fruitbedrijf verantwoordelijk voor het miljoenenverlies. De eigenaren stapten daarop naar de politie en worden sindsdien, samen met het bedrijf zelf, beveiligd. Vorige week zou er nog een aanslag op de eigenaar van het bedrijf zijn verijdeld.

Meer aanhoudingen

De aangehouden Naarder en Bussumer kwamen eind vorige maand in beeld als verdachten. Twee weken geleden werden er al twee andere verdachten opgepakt die verdacht worden van de brandstichting. Ze zitten nog altijd vast. Een paar dagen later werden er nog eens drie verdachten aangehouden vanwege de bedreigingen aan het adres van het fruitbedrijf. Van dat drietal zijn er ondertussen twee weer vrij.

Van de vandaag opgepakte verdachten in Naarden en Bussum meldt de politie dat een van de twee in 2019 al is aangehouden voor een poging tot afpersing van het bedrijf. Hij moest zich daarvoor morgen voor de rechtbank verantwoorden. De rechtbank beraadt zich over een mogelijke aanhouding van de strafzaak tegen deze verdachte.

Het onderzoek naar de afpersing van het fruitbedrijf in Hedel is nog in volle gang. De politie onderzoekt nog welke rol de Naarder en Bussumer hebben gespeeld bij de explosies en brandstichtingen. Ook wordt nog gekeken of er een daadwerkelijke link is tussen de incidenten rond het bedrijf.