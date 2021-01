Arrestatieteams vallen huizen in Naarden en Bussum binnen, nog onduidelijk waarom

NAARDEN - Arrestatieteams van de politie hebben vanmorgen vroeg invallen gedaan in huizen in Naarden en Bussum. Waarom precies is nog onduidelijk. Volgens de politie gaat het om een 'lopend onderzoek', waarover pas later vandaag meer naar buiten komt.

Een arrestatieteam viel vanochtend eerst een flatwoning aan het Prinses Beatrixhof in Naarden binnen. Rond 6.00 uur stormde een grote groep agenten naar binnen, ook medewerkers van Defensie zouden daar bij aanwezig zijn geweest.

Hoeveel mensen er op het moment van de inval precies in de woning waren, is niet precies duidelijk. Omstanders zagen dat een uur na de inval eerst drie kleuters naar buiten werden gebracht en werden opgehaald, even later stapte ook een vrouw vanuit de woning in dezelfde auto.

De agenten hebben vervolgens lang onderzoek gedaan in de woning op de tweede etage, ook een berging werd doorzocht. Er is hoe dan ook één auto in beslag genomen.

Meer invallen

Een woordvoerder van de politie bevestigt aan NH Nieuws dat de inval in Naarden vanmorgen er één is in een reeks invallen vanochtend in verschillende plaatsen. Er is vanochtend ook een inval geweest in een huis in Bussum, maar waar precies kan de politie nog niet zeggen.

De politie stelt dat de invallen worden gedaan vanwege een 'lopend onderzoek' van een andere politieregio. Pas later vandaag wordt er meer bekend over deze invallen.