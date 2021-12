Bussumse hoofdverdachte bedreigingen fruitbedrijf opgepakt voor beramen aanslagen

Bussumer Ali G., de hoofdverdachte in de grote afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in het Gelderse Hedel, is opnieuw aangehouden voor het beramen van aanslagen op adressen die te linken zijn aan het bedrijf. G. zou vanuit het huis van bewaring opdracht hebben gegeven voor het beschieten van vier huizen in de Bommelerwaard en het in brand steken van een huis in Tiel afgelopen zomer.