Negen jaar cel geëist tegen Hilversummer voor aanslagen in afpersingszaak fruitbedrijf

De Hilversummer was - net als de verdachte die gisteren voor de rechter stond - betrokken bij twee aanslagen. Anderhalf jaar geleden werd er 's nachts een steen met zwaar vuurwerk tegen de ramen van een huis in Kerkdriel gegooid. Dat zorgde voor een ravage. De bewoners waren thuis en lagen te slapen, maar bleven ongedeerd. De Hilversummer zou de chauffeur zijn geweest.

Twee dagen later was zijn rol groter. Toen ging hij samen met zijn plaatsgenoot naar Hedel om een steen met een aangestoken mortierbom door de ruiten van een woonboerderij te gooien, waar ook een medewerker van het fruitbedrijf woonde. De bewoners, twee broers, konden hun leven op het nippertje redden door uit de brandende woning te springen, maar liepen zwaar letsel op. Hun woning brandde tot de grond toe af.

De Hilversummer was bovendien betrokken bij de voorbereidingen van een aanslag met mortierbommen op een huis in Hilversum, waar een familielied van de directie van het fruitbedrijf woonde. De aanslag ging uiteindelijk niet door, omdat de mannen kort ervoor werden aangehouden.

Levensgevaar voor slachtoffers

De officier van justitie stelt dat de aanslagen voor levensgevaar voor de bewoners hebben gezorgd. Omdat de Hilversummers konden weten dat de aanslagen levensgevaar zouden kunnen opleveren, is er sprake van voorwaardelijke opzet en voorbedachte raad. De aanslagen werden zorgvuldig gepland en de verdachten werden ervoor betaald.

De officier spreekt zelfs van poging tot moord en komt daarom tot een hoge straf. Volgens justitie vertoont de zaak 'maffia-achtige kenmerken'.

De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak, even daarvoor hoort ook de jongere medeverdachte zijn daadwerkelijke straf. De komende dagen staan nog drie verdachten in de strafzaak voor de rechter. De hoofdverdachte - een 37-jarige Naarder - staat eind juni voor de rechter.