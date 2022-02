Eis: vier jaar cel voor Hilversumse verdachte van aanslagen rond Gelders fruitbedrijf

De destijds 17-jarige Hilversummer zou anderhalf jaar geleden op pad zijn gegaan met twee anderen om bommen te gooien naar de huizen van ex-medewerkers van het fruitbedrijf.

Het waren de zoveelste aanslagen in de langslepende afpersingszaak rond het fruitbedrijf, nadat er een kleine drie jaar geleden een grote partij cocaïne werd gevonden. De eigenaren van het bedrijf belden toen de politie, maar worden sindsdien bedreigd. Een 37-jarige Naarder wordt gezien als het brein achter de bedreigingen en afpersingen en zou verschillende mannen hebben aangezet tot aanslagen bij medewerkers en ex-medewerkers van het bedrijf. Al met al staan er deze maand nog zeven voor de rechter.

Mortierbommen

De Hilversummer die gisteren terecht stond wordt er van verdacht een steen met zwaar vuurwerk naar een huis in Kerkdriel te hebben gegooid. De bewoners van het huis lagen op dat moment te slapen.

Twee dagen later was het weer raak: toen gooide hij mortierbommen naar een woonboerderij in Hedel, een paar kilometer verderop. Mortierbommen behoren tot de zwaarste soort vuurwerk. De woonboerderij brandde daarna tot de grond toe af.

Aanslag Hilversum

De reeks aanslagen troffen niet alleen medewerkers en ex-medewerkers van het bedrijf. Anderhalf jaar geleden werd ook een aanslag verijdeld op een woning in Hilversum, waar een familielid van een van de directieleden zou wonen. De aanslag kon worden voorkomen omdat de Hilversummer en zijn twee medeverdachten werden aangehouden. Wel worden ze nog verdacht van de voorbereidingen van de aanslag.

De officier van justitie wil de Hilversummer zwaar straffen vanwege het enorme gevaar en de grote impact van de aanslagen. Ondanks de jonge leeftijd van de verdachte, wordt hij veroordeeld als volwassene. De officier noemt het een 'strafzaak uit de buitencategorie'. Wel zegt de officier van justitie rekening te houden met de jonge leeftijd en het feit dat de Hilversummer op het moment van de aanslagen verminderd toerekeningsvatbaar was.

De rechter doet over twee weken uitspraak. De medeverdachten - waaronder ook een Hilversummer - staan vandaag terecht.