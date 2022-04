Tradities 'fuseren' en verbinden: "Maakt het leven kleurrijker"

De Surinaamse feestdag Keti Koti wordt eveneens door steeds meer mensen gevierd. In de jaren 60 werd het feest over de afschaffing van de slavernij alleen nog in Suriname gevierd, nu hebben zowel Amsterdam als Rotterdam een slavernijmonument, wordt de viering live uitgezonden op tv.

"De overtuiging dat dit een bepaald gezondheidsvoordeel heeft, maakt dat de brug om de ramadan te ervaren, kleiner wordt. Dan leg ik uit: de ramadan is meer dan vasten, het gaat over je karakter verbeteren en dankbaar zijn."

Witteman deed een aantal jaren geleden zelf ook mee. "Wat ik toen het lastigst vond, was het feit dat ik niet mocht roken. Daar had ik heel veel moeite mee. Maar het pakte wel goed uit, want ik ben toen daarna een tijdje gestopt met roken."

"Niet alle moslims zullen behoefte hebben om iets aan kerst te doen, maar het is een misvatting dat de kerstboom een religieus symbool is. Hij staat voor gezelligheid, en het is een teken van integratie als moslims hem in de huiskamer hebben staan."

De Turks-Nederlandse publicist Enis Odaci als Said Bouharrou, vicevoorzitter van de Raad Van Marokkaanse Moskeeën, vertelde aan de krant dat steeds meer moslims in Nederland een kerstboom neerzetten.

Nederlanders hechten waarde aan geschiedenis via nationale herdenkingen, feestdagen, tradities en gewoonten, zo blijkt uit onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau twee jaar geleden deed naar de Nederlandse identiteit. Bovendien zorgen tradities er volgens traditiedeskundige Ineke Strouken voor dat we geworteld zijn in de samenleving .

Volgens traditiedeskundige Strouken is het logisch dat we tradities overnemen van in ons land wonende migrantengroepen. "Want rituelen geven betekenis aan momenten in het leven die niet ongemerkt voorbij mogen gaan. Ze helpen ons om met moeilijke en belangrijke momenten om te gaan. Nieuw is dat mensen tegenwoordig zelf de tradities en rituelen kiezen, die ze bij zichzelf vinden passen. Ze nemen deze niet meer klakkeloos over van de vorige generaties."

Kleurrijker en spannender

Om goed te kunnen functioneren in de samenleving hebben we volgens Strouken basiskennis nodig over onszelf en de mensen waarmee we samenwonen.

"Om elkaar te begrijpen moeten wij de betekenis van elkaars belangrijkste tradities en rituelen weten. Bovendien is het leuk om meer over tradities te weten. Tradities zijn een beetje te vergelijken met de jus op de stamppot; het maakt het leven kleurrijker en spannender. En als je begrijpt waar de oorsprong ligt van al deze Nederlandse tradities, wordt het samenleven makkelijker."