Van grap naar dorpse traditie: voor Aalsmeerders is de Pramenrace 'moeilijk te mijden'

Wat in 1987 begon 'als grap met acht pramen' is uitgegroeid tot een Aalsmeerse traditie van formaat. Iedere tweede zaterdag van september doen meer dan honderd teams mee aan de Pramenrace op de Westeinderplassen. Waar het evenement voor buitenstaanders wellicht hooguit een carnavaleske botenparade lijkt, is het voor Aalsmeerders veel meer dan dat. "We krijgen het van huis uit mee."

Nadat de editie van 2020 vanwege de coronamaatregelen was geschrapt, ging de Pramenrace vorig jaar weer door. Toch was het niet als vanouds, want uit vrees voor samenscholingen golden er strenge regels voor deelnemers en toeschouwers. Het thema moet nog bekend worden gemaakt, maar niets lijkt de komende - en 36e - editie van de Aalsmeerse traditie nog in de weg te staan. Voor de eerste Pramenrace moeten we terug naar 1987. Bij wijze van grap organiseerde de band De Illegale Peurders toen een wedstrijd waaraan welgeteld acht pramen deelnamen. "Niemand kon vermoeden dat dit evenement groter zou worden dan het Aalsmeerse bloemencorso", aldus de huidige organisatie op de website van het evenement.

Voor wie zich nog steeds afvraagt wat pramen eigenlijk zijn: het gaat om platbodems, die vroeger veel gebruikt werden om landbouwproducten (waaronder bloemen) en vee naar de veiling in Aalsmeer te brengen. Hoewel ze steeds minder worden gebruikt, worden ze nog wel gemaakt. Moderne pramen zijn van aluminium, maar tijdens de Pramenrace zijn alleen houten pramen toegestaan. Mengsmering De pramen zijn voorzien van een authentieke 4pk Penta U-21 buitenboordmotor. En ook onderweg gelden er strenge regels voor de teams. Zo geldt er in sloten een inhaalverbod en mag alleen mengsmering (een mengsel van benzine en smeerolie) als brandstof worden gebruikt. Tekst gaat verder.

Botenbouwer De Jong-Van der Schilden rekent de productie van de authentieke Aalsmeerse praam tot haar specialiteit. "In Aalsmeer werden pramen vooral voor het transport van seringen (bloemsoort, red) gebruikt", vertelt eigenaar Arie van der Schilden. Typerend voor de Aalsmeerse praam is dat de platbodem aan stuur- en bakboord 'dezelfde punt' heeft, waarmee de heen- én terugreis van en naar de veiling werd bespoedigd. Ook Van der Schilden kijkt uit naar de Pramenrace. "Voor het zover is, moet er nog het nodige gebeuren aan zijn zelfgebouwde praam, de 25e inmiddels. Maar ik gebruik 'm ook privé, het is een handig vaartuig", aldus de botenbouwer. Volgens Van der Schilden bestaan er momenteel zo'n 160 typisch Aalsmeerse pramen, waarvan een deel dus meedoet aan de Pramenrace.

Wie niet beter weet, ziet een optocht versierde en verlichte boten voorbijtrekken. Maar schijn bedriegt. Ook de tijd speelt een rol, want voor de snelste teams ligt een trofee in de vorm van een schaalmodel van een praam klaar (zie foto hieronder). En wie de klok niet tot zijn beste vrienden rekent, kan altijd nog een poging doen om de jury te imponeren. Zo liggen er prijzen klaar voor het gezelligste team, het team dat de toeschouwers het best weet te vermaken en het team dat het thema het best uitdraagt. Lees verder onder de foto.

Het thema van de aanstaande editie wordt op 22 april bekendgemaakt, tijdens de traditionele opening van het Pramenraceseizoen bij indoor strandlocatie The Beach. Ook Han Millenaar (22) verwacht daar - net als andere jaren - bij aanwezig te zijn. "Ik ging altijd met mijn vader mee vroeger", vertelt Han hoe het evenement er bij hem met de paplepen is ingegoten. "Het is een hele happening, als Aalsmeerder is het moeilijk te mijden." Hoewel Hans vader Leon zelf nooit heeft meegedaan, werden Han en zijn vrienden rond hun 18e serieus aangestoken met het Pramenrace-virus. "Dan ga je erover nadenken, en voor je weet, doe je mee." 'Achenebbisj ding' De eerste praam van de vriendengroep was een 'achenebbisj ding' waar ze wel erg vaak water uit moesten scheppen, vertelt Han. Inmiddels heeft de groep een praam in goede staat weten te bemachtigen, al doet het team geen bewuste gooi naar de prijzen. "De meesten maken gewoon lol."

Dat het Pramenracejaar al in april wordt geopend, is volgens Han niet meer dan logisch. Hoewel hij en zijn team niet extreem uitpakken met decoratie binnen het thema doen veel andere teams dat wel. "Die mensen moeten genoeg tijd hebben, het kan maanden werk zijn, vandaar dat er zo'n marge wordt genomen." Bekijk hieronder onze reportage van de Pramenrace van vorig jaar, die ondanks het coronavirus mocht doorgaan. "Wat het carnaval voor Brabant is, is de Pramenrace voor Aalsmeer", zei deelnemer Han destijds tegen NH Nieuws.