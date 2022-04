Museumvereniging roept op: neem deze week 'museumvrij'

Tijdens het werk er even tussenuit voor een museumbezoekje. Volgens de organisatoren van MuseumVrij moet dat kunnen. Om jouw werkgever ook zover te krijgen, hebben de organisatoren een vlammend betoog geschreven die je zó naar de baas kunt opsturen voor een korte pauze in het museum.

"Mensen ervaren dat het lastig is om naar het museum te gaan, omdat veel geopend zijn tijdens werktijd. Daarom roepen we werkgevers op om mensen één of twee uur vrij te geven, zodat ze even naar het museum kunnen," zegt organisator Chris Janssen van de Museumvereniging tegen NH Radio.

Janssen denkt dat de kwaliteit van het werk verbetert na een kort museumbezoek, want volgens hem is het inspirerend en stressverlagend. "Even de dag doorbreken, je kort verwonderen en je wereld laten openen. Bij terugkomst van zo'n bezoek ben je geinspireerd en kun je beter werken."

Ook stelt Janssen dat we tijdens de coronacrisis onze werktijd anders zijn gaan indelen: we werken thuis, gaan tussendoor een uurtje sporten of wandelen. Een museumbezoek zou daarom volgens hem ook moeten kunnen. "Je hoeft niet de hele dag naar een museum. Je kunt ook één zaal bekijken en dan weer vertrekken. Er zijn 450 musea binnen Nederland, er is er altijd eentje binnen handbereik."

Steun van werkgevers

Een aantal werkgevers heeft zich aangesloten bij de actie en staan open voor museumverzoekjes. Werk je bij een niet-deelnemende organisatie, dan kun je gebruik maken van de voorbeeldbrief op de site. "In de brief leggen we uit waarom museumvrij nemen een goed idee is, zo maken we het vrijvragen bij de baas makkelijker."

Met de actie probeert de Museumvereniging bezoekersaantallen op te krikken. Sinds de coronacrisis zijn de bezoekersaantallen flink gedaald. Ook nu alles open is, blijft het leger dan vóór de crisis. Buitenlandse bezoekers zijn nog niet terug en ouderen zijn voorzichtig en mijden het museum vooralsnog. Janssen schat dat een kwart van de musea dit jaar in financiële problemen zal komen.

"Ik blijf positief en wil vooral mensen oproepen: ga naar het museum! Ook al ga je nooit, kijk eens op museum.nl. Er zijn museums over zóveel onderwerpen, er zit voor iedereen wat tussen."