Kleine musea hebben 'heel veel in te halen' na corona: "Laat je een keer verrassen"

"De coronatijd heeft er flink ingehakt", vertelt Schoorlaar en rariteitenkabinethouder Hans Peter Corbee aan NH Nieuws. Hetzelfde geldt voor het Poldermuseum in Heerhugowaard en het Historisch Museum Heiloo. Maar optimistisch naar de toekomst zijn ze alledrie, zeker nu het museumseizoen weer is begonnen. Corbee: "Gelukkig kan en mag alles weer."

Hans Peter Corbee van Stichting Verwondering 1601

Vlak nadat het coronavirus ons leven in maart 2020 flink overhoop gooide, opende Corbee met zijn Stichting Verwondering 1601 een expositie in het Oude Raadhuisje in Schoorl. In dat historische pand wordt Corbee z'n collectie van bijzondere objecten van over de hele wereld tentoongesteld. Corbee verzamelde alle vreemde spullen in meer dan veertig jaar tijd bij elkaar. Maar wie denkt dat Corbee een wereldreiziger is, heeft het mis. "Ik krijg het al Spaans benauwd als ik naar Schiphol rijd. Die ontdekkingen doe ik liever op markten, veilingen en soms vind ik het gewoon bij het vuilnis", vertelde hij eerder aan NH Nieuws.

Quote "Ik hoop dat mensen zich in positieve zin komen verwonderen bij ons" Hans Peter Corbee (Stichting Verwondering 1601)

Nu laat hij weten 'heel veel in te halen hebben'. "Wij zijn nog niet een bekende speler in museumland en moeten daardoor meer dan andere musea opnieuw beginnen met het vergroten van onze naamsbekendheid." Hij hoopt dat bezoekers van zijn museum zich even helemaal kunnen verliezen in de bijzondere objecten. "We heten niet voor niets 'verwondering'", zegt Corbee. "Als mensen hebben we ons in deze periode genoeg op een negatieve manier kunnen verwonderen over narigheid in de wereld. Ik hoop dat ze zich in positieve zin komen verwonderen bij ons." Wanneer mensen verwonderd naar huis gaan, is Corbee tevreden: "Dan is onze missie geslaagd." Tekst gaat verder onder de foto

Poldermuseum Het Oude Gemaal - aangeleverde foto

Ook voor Poldermuseum Het Oude Gemaal in Heerhugowaard - waar bezoekers alles kunnen leren over de drooglegging van het land en het ontstaan van de stad - waren de afgelopen twee jaar 'heel vervelend', vertelt Jan Bootsma. "Het is een museum dat draait op vrijwilligers en zeker in het begin waren mensen een beetje angstig vanwege corona. Daarom zijn we een behoorlijke tijd dicht geweest." Afgelopen weekend is het museum 'weer echt van start gegaan' met een interactiever concept. "We hebben de museumzaal opnieuw ingericht en vrijdag is deze door wethouders Annette Groot en John Does geopend. Het was een feestelijk afscheid van corona en een optimistisch begin aan de toekomst", aldus Bootsma.

Quote "We krijgen nog altijd mensen op bezoek die al tientallen jaren in Heerhugowaard wonen en nog nooit bij ons zijn geweest" Jan Bootsma (Poldermuseum Het Oude Gemaal)

Hij merkt dat er veel interesse is voor het museum vanuit scholen: "De komende maand komen wel 150 schoolkinderen bij ons langs. Dat is echt veel." Doordat de tentoonstelling interactief is, is het volgens Bootsma 'ideaal voor jongeren'. "Leerlingen kunnen zelf in onze collectie zoeken, bijvoorbeeld naar oude kaarten. Op die manier wordt een aardrijkskunde- of geschiedenisles ineens een stuk beeldender." Tegen mensen die nog nooit in het museum zijn geweest, zegt Bootsma: "Laat je een keer verrassen door een klein museum dat ontzettend informatief is. We krijgen nog altijd mensen op bezoek die al tientallen jaren in Heerhugowaard wonen en nog nooit bij ons zijn geweest. Terwijl je hartstikke veel leert over het ontstaan van Heerhugowaard." Tekst gaat verder onder de foto

Historisch Museum Heiloo - aangeleverde foto

Historisch Museum Heiloo heeft de coronatijd 'redelijk goed overleefd', dankzij inkomsten van boeken en kleine uitgaven. Dat vertelt Joop Tulp, secretaris van de Historische Vereniging Heiloo. “Het is jammer dat we door de maatregelen de rondleidingen moesten annuleren, maar de meeste mensen die bij ons komen zijn ouder dan 65 jaar. Die waren waarschijnlijk uit zichzelf al een stuk minder langsgekomen." Waarom er voornamelijk oudere bezoekers naar het museum komen, komt volgens Tulp doordat het over geschiedenis gaat. "Hoe ouder je bent, hoe meer verleden je zelf hebt en hoe groter de interesse in de geschiedenis is."

Quote "Geschiedenis is nodig om naar de toekomst te kijken, want hoe weet je waar je naartoe moet als je niet weet waar je vandaan komt?" Joop Tulp (Historische Vereniging Heiloo)

Toch vindt ook Tulp het belangrijk dat er meer jongeren naar het museum komen: "Hoe weet je waar je naartoe moet als je niet weet waar je vandaan komt? Geschiedenis is nodig om naar de toekomst te kijken", vindt hij. Mede daarom is ook bij Historisch Museum Heiloo de tentoonstelling interactiever gemaakt. "We werken sinds kort met QR-codes en bijvoorbeeld verborgen laatjes", vertelt Tulp. "Jongeren moeten veel meer zelf op onderzoek uitgaan." Hij heeft 'alle vertrouwen' in de toekomst van het museum: "Nu we weer open zijn, gaat het qua bezoekersaantallen best lekker. Mensen weten ons weer te vinden."