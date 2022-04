Museumstoomtram na twee jaar corona traditiegetrouw weer in voorjaar op stoom

De afgelopen twee jaar reed de eerste stoomtram pas in juni. Door de toen geldende coronamaatregelen was het in 2020 en 2021 voor Museumstoomtram Hoorn-Medemblik pas mogelijk om in de zomer het vertreksein te geven. Dit weekend konden de vrijwilligers wel op tijd vertrekken. Enthousiast personeel stond op de locomotief, in de buffetwagon en op het station om de toeristen weer te ontvangen. Verslaggever Sander Huisman was erbij en sprak met de vrijwilligers die weer stonden te trappelen om op pad te gaan.

De rol van stationsarbeider wordt vandaag vervuld door Jan Doodeman. Met zijn karakteristieke voorkomen staat hij koffers te slepen en met zakken te sjouwen. Ondertussen legt hij de kinderen uit hoe de stoomlocomotief eigenlijk werkt. Op die locomotief staan de stoker en de machinist. Frank Smit en Hans de Lange vertellen in geuren en kleuren wat er voor nodig is om een machinist te worden. Ze hebben zojuist het water bijgevuld, want per kilometer wordt er ongeveer 100 liter water verstookt. De locomotief is al aan de andere kant van de wagons gezet, en zodra de remmen gecontroleerd zijn, kan de stationschef het vertreksignaal geven. Artikel gaat verder onder de foto:

De eerste stoomtram van het jaar reed traditiegetrouw weer dit weekend - Sander Huisman / WEEFF

De stationschef is vandaag Paul Lichtenbelt. Hij verkoopt niet alleen de chocoladerepen en zakjes chips in de wachtkamer van de 2e klasse op het station maar houdt ook nauwlettend in de gaten of de tram veilig kan vetrekken. Hij is na zijn pensionering als vrijwilliger bij het museum aan de slag gegaan. Net als vele vrijwilligers die aanwezig zijn trouwens en die elke dag dat er gereden wordt, weer een andere rol kunnen vervullen. De tram blijft letterlijk in beweging door de enthousiaste club, die met volle overgave hun rol invulling geven. Bekijk hier alle afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland