Bezoekers weten regionale musea niet goed meer te vinden: 'We hebben schulden'

Net voor corona is het Molenmuseum verhuisd naar een nieuwe locatie. Van de inkomsten uit de verkoop van het oude pand, kan het museum het hoofd nog net boven water houden. Toch moet de situatie niet veel langer duren. "Corona heeft de zaak geen goed gedaan. Momenteel zitten we met schulden", vertelt Sjors van Leeuwen van het museum.

Dramatische bezoekersaantallen

Het voorbeeld van Zaandam staat niet op zichzelf. Ook bij Museum In 't het Houten Huis in De Rijp blijven grote aantallen bezoekers nog weg. In coronatijd zijn de inkomsten gekelderd. Het museum moet momenteel een beroep doen op een noodfonds en heeft hierover nauw contact met gemeente Alkmaar. "Mensen moeten ons weer weten te vinden. De oude bezoekerscijfers halen we nog niet", laat een medewerker weten.

Dat corona van grote invloed is op de bezoekersaantallen blijkt onder meer uit de meest recente cijfers van het CBS. Waar in 2018 nog circa 14,7 miljoen mensen een bezoek aan het museum brachten, lag dit aantal twee jaar later op circa 5 miljoen.