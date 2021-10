Opnieuw coronasteun voor musea in de Noordkop: "Heel erg blij mee!"

Museum Kaap Skil krijgt ruim 78.000 euro uit het steunfonds. Marion Barth van de stichting Texels Museum is er blij met de bijdrage: "We hebben afgelopen jaar ook al geld gekregen en we voelen ons enorm gesteund door de provincie en de gemeente Texel." Het Reddingmuseum in Den Helder krijgt zo'n 38.000 euro uit het steunfonds, het natuur- en kunstgebied De Nollen 20.000 euro.

Jurk

"We hebben flink uit de reserves moeten putten door corona. Dit was buiten proporties", vertelt Bath. "We hebben daardoor niet kunnen investeren in onder meer onderhoud van de collectie." Ook de tentoonstelling over de vondsten uit het Palmhouttwrak in Kaap Skil wordt door minder inkomsten een stuk kleiner. "De jurk krijgt haar speciale luchtdichte vitrine, maar de buitententoonstelling hebben we door corona moeten laten varen."

Crisis

In 2020 werd in totaal tien miljoen euro beschikbaar gesteld. Het grootste gedeelte komt van de provincie, en een derde werd bijgelegd door de gemeenten. Honderd instellingen kregen toen al geld. En nu is ook het resterende geld uitgedeeld.

"Het is goed te zien dat de culturele sector weer publiek kan verwelkomen. Maar de culturele sector is enorm zwaar getroffen door de coronacrisis. Ook het afgelopen half jaar hebben veel instellingen wel kosten gemaakt en geen inkomsten gehad. Dat zorgt ervoor dat het voortbestaan vaak nog steeds onzeker is", zegt gedeputeerde cultuur Zita Pels. "Ik ben blij dat wij met het provinciale noodfonds en een cofinanciering van de Noord-Hollandse gemeenten de culturele sector nogmaals een steun in de rug kunnen geven."

Bekijk hier de complete lijst met instellingen die geld ontvangen.