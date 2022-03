Vader die huis met gezin in brand stak en miljoenen verduisterde voor de rechter

Martijn de B. (50) uit Assendelft die wordt verdacht van moord op zijn 14-jarige zoon en de verduistering van 2,4 miljoen euro, staat vandaag voor de rechter. Hij is vandaag voor het eerst zelf in de rechtszaal aanwezig. De vader staat ook terecht voor poging tot moord op zijn twee andere zoons, op zijn vrouw en voor brandstichting.

Op 2 november 2020, ontstond 's morgens vroeg brand in een woning aan de Zomerzon in Assendelft. De brandweer haalde de gezinsleden uit het huis. Eén van de kinderen raakte zo in paniek dat hij uit het raam sprong. De jongen liep hierbij botbreuken op. Martijn den B. werd direct na de brand aangehouden.

Dood 14-jarige zoon

Vier dagen na de brand overleed de 14-jarige Vigo aan zijn verwondingen. Tijdens de eerste pro-formazitting kwam naar voren dat de brand met een grote hoeveelheid benzine was aangestoken in de hal van de woning. Daardoor was vluchten niet meer mogelijk. De officier van justitie stelde tijdens die zitting dat er ook gevaar was voor omwonenden.

Tijdens de tweede pro-formazitting werd duidelijk dat de vader wordt verdacht van het verduisteren van 2,4 miljoen euro. Of zijn inmiddels ex-vrouw ook wordt verdacht van het witwassen van de miljoenen, is onduidelijk.

Gameverslaving

NH Nieuws-verslaggever Tom van Midden zit momenteel in de rechtszaal en vertelt dat de rechter spreekt over een gameverslaving. De zaak duurt twee dagen en wordt behandeld in een meervoudige strafkamer. Hier komen ingewikkeldere en zwaardere strafzaken voor. Later zal duidelijk worden wat de strafeis van het Openbaar Ministerie is.