Vader die huis met zijn gezin in brand stak zit langer vast

ASSENDELFT - Martijn den B. (49) die wordt verdacht van de moord op zijn eigen 14-jarige zoon blijft langer vast zitten. Volgens justitie heeft de vader op 2 november het huis met zijn gezin erin in Assendelft in brand gestoken. De rechter heeft vanmiddag tijdens de eerste pro forma-zitting besloten dat hij naar het Pieter Baan Centrum gaat voor onderzoek.

De brand ontstond op 2 november 's morgens vroeg in een woning aan de Zomerzon in Assendelft. De 14-jarige zoon Vigo overleed vier dagen na de brand aan zijn verwondingen. Ook zijn andere twee zoons van 16 en 19 gewond, evenals de moeder en hijzelf ook. De vader staat terecht voor poging tot moord op twee andere zoons en zijn partner en tevens brandstichting met levensgevaar voor omwonenden.

De verdacht was niet aanwezig tijdens de eerste pro forma-zitting in Alkmaar. De moeder, één zoon en andere familieleden waren wel aanwezig. Tijdens de rechtszitting werd de familie gecondoleerd. Volgens de officier van justitie ging het om een grote brand die met een grote hoeveelheid benzine was aangestoken in de hal van de woning. Door de grote brand die volgde werd een vluchtweg ontnomen. Ook was er volgens de officier van justitie gevaar voor de omwonenden.

Onderzoek volgt

Volgens advocaat Bouwman, die Martijn den B. verdedigt, heeft hij: 'naar beste kunnen' meegewerkt aan de politieverhoren. "Voor zover hij zich dingen nog kon herinneren. Hij zal ook volledig meewerken aan het onderzoek in het Pieter Baan Centrum", zegt zijn advocaat. De verdacht is op advies van zijn advocaat niet verschenen voor de rechtbank. Hij zal wel tijdens de inhoudelijke behandeling aanwezig zijn.

Op 10 mei is een volgende pro forma-zitting gepland. De advocate van de getroffen familieleden zegt dat er nog schadeclaims worden ingediend. Het is nog niet zeker of de moeder en kinderen gebruikmaken van het spreekrecht.