Vader verdacht van moord op 14-jarige zoon en verduistering van twee miljoen euro

Martijn de B. (49) was vandaag niet aanwezig in de rechtszaal op advies van zijn advocaat Mark-Jan Bouwman. Tijdens de zitting in Alkmaar werd wel besloten dat de verdachte zal worden berecht voor moord, poging tot moord, brandstichting en het verduisteren van twee miljoen euro.

In Assendelft breekt op 2 november brand uit in de Zomerzon. Enkele dagen later overlijdt de 14-jarige zoon van het gezin dat daar woonde. De vader, Martijn de B., wordt vrij snel opgepakt als verdachte en wordt nu onder andere verdacht van moord op zijn zoon.

Nathalie Linotte staat de vrouw en twee andere kinderen van de verdachte bij in deze zaak. Zij laat weten dat alle drie de nabestaanden gebruik willen maken van hun spreekrecht om te laten weten wat de brand en de dood van hun broertje en zoon voor ze betekent. "Ze proberen hun leven op te pakken maar het is zwaar", zegt ze tegen NH Nieuws.

Vandaag bleek dat de moeder van het gezin misschien niet alleen als slachtoffer voor de rechter staat. Martijn de B. wordt namelijk ook verdacht van het verduisteren van 2 miljoen euro. Zijn vrouw zou, in een periode van zeven jaar, hem hebben geholpen bij het witwassen van dat geld, zo meldt advocaat Bouwman die Martijn de B. bijstaat.

De 49-jarige verdachte wordt nu onderzocht in de pyschiatriche observatiekliniek het Pieter Baan Centrum. Het rapport over hem moet in juni klaar zijn.