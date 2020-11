Volop onderzoek naar heftige woningbrand Assendelft

ASSENDELFT - De politie is al de hele dag bezig om te onderzoeken hoe de woningbrand gisteren aan de Zomerzon in Assendelft kon ontstaan. De brand was kort maar heftig. Alle vijf de bewoners, drie kinderen en hun ouders, zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het politieonderzoek moet duidelijk maken wat er precies is gebeurd.