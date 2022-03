De zelfredzame samenleving in tijden van crisis: "We zien hier het grote menselijke verbond"

In heel Noord-Holland zijn talloze voorbeelden te vinden van acties om Oekraïense vluchtelingen een helpende hand toe te reiken. Waar gemeenten tekort schieten in de vluchtelingenopvang, springen burgers bij en stellen hun huizen open. Verschillende particuliere organisaties vinden dat de overheid te traag reageert, en rijden met bussen op en neer naar de Poolse grens om Oekraïeners op te halen.



Waarom hebben we een crisis nodig om voor anderen te zorgen? En waarom roept de ene crisis meer solidariteit en creativiteit op dan de andere?

Directe impact

Jeanneke Scholtens is auteur, toekomstonderzoeker en oprichter van Buro Zorro. Ze houdt zich bezig met thema’s waar mens, technologie, wetenschap en filosofie elkaar kruisen. "De massale kracht vanuit de samenleving is naastenliefde. Dat zit verankerd in onze cultuur. Als mens zijn we allereerst groepsdieren. We behoren tot een groep, tot een natie en nu tot de EU. De kerk weet al eeuwenlang dat we behoefte hebben aan gemeenschap; hier zien we het grotere menselijke verbond. In plaats van zelfactualisatie kunnen we er nu voor een ander zijn. We kunnen daadwerkelijk van betekenis zijn."

Volgens Scholtens spelen herkenbaarheid en urgentie daarin een belangrijke rol. "Deze oorlog is tastbaar en komt heel dichtbij, we zien directe effecten op bijvoorbeeld de basisscholen, waar Oekraïense kinderen les krijgen. En persoonlijk ken ik mensen uit Oekraïne, die intens zijn geraakt door de oorlog. Bovendien kunnen we zelf echt wat doen; direct impact maken. Naar de grens rijden, goederen brengen en inzamelen. Het is als de leus: een beter milieu begint bij jezelf, maar dit voelt actiever, dichterbij."