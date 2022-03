Spijt bij gezinnen met vluchtelingen in huis: "Oekraïners worden naar opvang gestuurd"

Dat meldt mediapartner Dijk en Waard Centraal.

'Bezint eer gij begint', is het spreekwoord dat Rehwinkel gebruikt. Volgens de waarnemend burgemeester zijn er in een aantal situaties vluchtelingen door particulieren naar het Transferium gebracht. "Het is voor ons onmogelijk om ook opvang te bieden aan vluchtelingen die bij particulieren zijn ondergebracht. Het is gewoon onwenselijk."



De stroom vluchtelingen in Dijk en Waard is inmiddels op gang gekomen. In het Transferiumgebouw kunnen 240 mensen worden opgevangen, maar de gemeente kijkt ook naar andere locaties.

Op dit moment worden gesprekken gevoerd met meerdere partijen voor nieuwe opvangplekken, maar er zijn nog geen concrete plannen.