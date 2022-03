Meer opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen nodig in Dijk en Waard

De stroom vluchtelingen richting het Heerhugowaardse Transferiumgebouw is op gang gekomen. Afgelopen weekend zijn de eerste Oekraïeners in het gebouw aan De Vork getrokken, inmiddels zitten er al ruim honderd. Om aan de vraag te kunnen voldoen, kijkt gemeente Dijk en Waard naar meer geschikte locaties.

Er zijn nu 135 mensen gehuisvest in het Transferiumgebouw. "De stroom komt nu op gang. Het is mooi dat we als regio iets kunnen betekenen", vertelt waarnemend burgemeester Rehwinkel aan mediapartner Dijk en Waard Centraal.

Naar verwachting zit deze opvanglocatie snel vol. Rehwinkel: "In het Transferiumgebouw kunnen 240 mensen. Met dit tempo hebben we snel nieuwe locaties nodig."

Geen zorgen

De gemeente voert op dit moment gesprekken met meerdere partijen voor nieuwe opvangplekken, maar er staat nog niks vast. Toch maakt Rehwinkel zich daar geen zorgen over: "We doen het als gemeente en regio goed als het gaat om het zorgen voor opvang. Ik verwacht dat er op korte termijn meer locaties bijkomen."

Vorige week donderdag nog kreeg de waarnemend burgemeester samen met wethouders John Does en Gerard Rep een rondleiding door het gebouw: