Bergense basisschool geeft les aan 31 Oekraïense kinderen: 'Ze pakken de taal goed op'

Steeds meer scholen in Noord-Holland hebben de afgelopen weken kinderen in de klas uit Oekraïne; zo ook de Bergense Van Reenenschool. Vorige week waren het er nog geen tien, inmiddels zitten er al 31 kinderen uit Oekraïne op de basisschool. Directeur Wijbe van der Meer vertelt aan NH Nieuws hoe dat er aan toe gaat.

Het is behoorlijk druk voor de leraren, maar de Oekraïense kinderen hebben 'net als andere kinderen gewoon recht op onderwijs', vindt Van der Meer. "Als die mogelijkheid er is, en die is er tot nu toe bij ons, vind ik dat ze daar gebruik van kunnen maken."

Voor leerkrachten is het even puzzelen: "Die vragen zich af: hoe gaan we dit organiseren? Er zit wel een verschil tussen één nieuwe leerling in de klas, of zes, zeven of acht bijkomen. Dat is een flinke organisatie." Maar met behulp van vrijwilligers gaat het allemaal 'uitstekend'.

Het is voor de kinderen best even wennen, vertelt Van der Meer. Zeker omdat ze de Nederlandse taal niet spreken. "Gelukkig pakken kinderen een taal een stuk sneller op dan volwassenen. Ik ken nu drie woordjes in het Oekraïens, maar de kinderen kennen al een stuk of dertig Nederlandse woordjes. Dat gaat best snel."