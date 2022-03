Transferiumgebouw bijna klaar voor Oekraïense vluchtelingen: "Geweldig om te zien"

Schoonmaken, bedden opmaken en zorgen voor een huiselijke sfeer. Vrijwilligers van Rotary Club Dijk en Waard leggen de laatste hand aan de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in het Transferiumgebouw. Burgemeester Peter Rehwinkel en wethouders John Does en Gerard Rep kregen er donderdagmiddag een rondleiding.

"Dit gebouw is ideaal", zegt de burgemeester van Dijk en Waard wanneer hij door het Transferiumgebouw loopt. "Wat we nu met onze eigen ogen zien zijn de televisies op de kamers, er kan gekookt worden, er zijn sportfaciliteiten en kinderen kunnen naar buiten."

Twee weken werden uitgetrokken voor het gereedmaken van het gebouw aan De Vork in Heerhugowaard, maar de klus is na één week al bijna klaar. "Echt geweldig om te zien hoeveel werk er is verzet. Het is nog niet voltooid, maar ik ben tevreden."



Er worden in totaal tachtig driepersoons kamers klaargemaakt. De eerste veertig kamers zijn ergens de komende dagen gereed voor bewoning. Tot die tijd wordt er nog flink gewerkt door vrijwilligers. "Er moet nog heel wat gebeuren, maar we zijn dan ook hard aan de slag."

Mediapartner Dijk en Waard Centraal was bij de rondleiding: