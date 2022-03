Thijs (40) bezorgt lokale en duurzame boerenproducten: "Ik doe het ook voor een betere wereld"

Het contact met de boeren is volgens Ligthart goed. En dat komt ook omdat hij niet helemaal onbekend is in de agrarische wereld. Zijn vader teelde vroeger aardappels, kool en uien achter het huis. "Bij alle producten in mijn pakket kijk ik wel hoe duurzaam en biologisch het verbouwd wordt. Ik doe het ook voor een betere wereld."

In het schuurtje van zijn ouders in 't Veld stelt Thijs de pakketten samen. "We hebben onder andere zoete aardappelen uit Warmenhuizen, koffie uit Tuitjenhorn, een lekker kaasje uit Berkhout en biertjes uit Alkmaar. Ik heb inmiddels twintig leveranciers die allemaal uit de buurt komen", vertelt hij aan NH Nieuws.

Zouden we in Noord-Holland volledig ons eigen voedsel kunnen verbouwen?

Een van de leveranciers is groenteteler Frank Hoogeboom uit Warmenhuizen. Hij verbouwt zijn groente biologisch, waarbij het verbeteren van de bodemkwaliteit hoog in het vaandel staat. "Ik vind het een hartstikke leuk initiatief, sowieso is het goed dat mensen weten waar hun voedsel vandaan komt."

Groeiende klantenkring

De pakketten zijn te koop voor 24,96 en dat is uiteraard duurder dan de supermarkt. "De productcategorie is natuurlijk ook anders. Je vindt dit niet in de gewone supermarkt en bij biologische winkels is het een stuk duurder dan de prijs waar ik het voor lever."

Thijs bezorgt in een straal van 15 kilometer vanaf de Broeker Veiling en brengt een keer in de maand de pakketten langs. Zijn klantenkring groeit gestaag, desondanks blijft hij de enige werknemer van zijn bedrijfje Thijs Bezorgt Thuis. "Ik heb het in mijn uppie druk genoeg, maar dat is ook wel goed. Het voelt voor mij ook helemaal niet als werken."