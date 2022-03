Lokale verkoopstallen zien enorme groei: "We trekken maandelijks een half miljoen bezoekers"

Door hoge inflatie en brandstofprijzen, maar ook door de oorlog in Oekraïne, is voedsel een stuk duurder geworden. Matthijs Post van ProeVkantoor in Lutjebroek pleit daarom voor een lokale aanpak: "We kunnen iedereen in de regio voeden met alleen al lokale producten."

Uit cijfers van de provincie is gebleken dat veertien procent van het totaal geproduceerde voedsel bestemd is voor de Nederlandse markt. De overige 86 procent is voor het buitenland bestemd. Ook importeert Nederland een hoop grondstoffen en voedselproducten. Denk bijvoorbeeld aan zonnebloemolie en graan. Blijvende trend Volgens Matthijs Post uit Grootebroek, die met zijn bedrijf ProeVkantoor in Lutjebroek pakketten samenstelt, kunnen mensen veel meer voedsel uit hun eigen regio halen – in plaats van voedsel dat uit de supermarkt komt. "Voeding leeft als nooit tevoren", begint hij. "Ik heb met mijn bedrijf een groei gezien in de particuliere markt, maar ook in de zakelijke markt. Met dit soort initiatieven is de waardering heel groot. De producten die we aanbieden komen allemaal binnen een straal van 20 kilometer van Lutjebroek vandaan." Post denkt dat het aanbieden en verkopen van lokale producten blijvend is. De Grootebroeker ziet dan ook veel potentie in de zakelijke markt. "Niet alleen bieden we lokale producten aan, maar we vertellen ook het verhaal achter het product."

Het stuit hem tegen de borst dat er veel producten vanuit het buitenland naar Nederland geïmporteerd worden, en dat terwijl er in West-Friesland ook veel voedsel geteeld en verbouwd wordt. "Ik wil niet te belerend zijn, maar wil de mensen wel een spiegel voorhouden", vindt hij. Als voorbeeld geeft hij de import van appels uit Nieuw-Zeeland, terwijl er in West-Friesland genoeg fruittelers zijn die net zo vaak goede en biologische appels telen. "Nederland is wereldwijd het beste jongetje van de klas als het gaat om schoon en biologisch telen", vertelt hij. "Ik juich dat toe, hopelijk met mij nog meer mensen." Specialist in groente en akkerbouw Noord-Holland heeft, vergeleken met andere provincies, de meest gevarieerde regio als het gaat om producten. "We zijn een specialist in groente en akkerbouw. Maar vergelijk het met de rest, dan hebben we weer relatief weinig veeteelt", signaleert Post. "Ik durf met 100 procent zekerheid te zeggen dat we iedereen in de regio De Schijf van Vijf kunnen voeden met alleen al lokale producten." Hij pleit daarom voor meer bewustwording en gedragsverandering bij de consument als het gaat om seizoensproducten. "Ik wil ook een appèl doen op de consument, door te kijken naar waar producten vandaan komen. We moeten meer rekening houden met het feit dat sommige producten seizoensgebonden zijn en dus niet het gehele jaar te verkrijgen zijn in Nederland." Razend populair In West-Friesland zijn met name de verkoopstalletjes van boerenbedrijven en particulieren, die langs de weg staan, razend populair geworden. Sinds de corona-uitbraak is het aantal stalletjes meer dan verdubbeld. Vanuit de stallen worden allerlei producten verkocht, zoals groente, fruit en verschillende bloemensoorten. Ook via social media weten steeds meer mensen de weg naar een verkoopstal te vinden. Een lokale Facebookgroep, waar de stallen aangemeld en gezien kunnen worden, telt inmiddels al meer dan 48.000 leden. "Ik denk dat we steeds meer naar het digitale gaan. "Dat zien we al. Je kunt bij steeds meer stalletjes van tevoren bestellen en dan staat het klaar voor je", liet voorzitter Trude Buysman van de LTO West-Friesland in december 2020 blijken. Op het onderstaande overzicht kun je zien hoeveel verkoopstallen er in de regio te vinden zijn. De tekst gaat verder onder de afbeelding:

Peter de Rooij is een van de beheerders van deze Facebookgroep. Hoewel hij geen exacte cijfers paraat heeft, vermoedt hij dat de populariteit van de verkoopstallen in de laatste twee jaar alleen maar is toegenomen. "Mensen dachten dat het iets tijdelijks zou zijn", blikt hij terug. "Maar het 'stampt' nu gewoon door." Groot bereik Waar komt die populariteit dan vandaan? De Rooij geeft het internet als belangrijkste reden voor het daverend succes. Verkopers kunnen hier hun producten aanbieden en kopers kunnen kiezen uit een groot aanbod. Op de website waar alle verkoopstalletjes aangemeld kunnen worden, komen maandelijks een half miljoen bezoekers. "Daar doen we het voor", zegt De Rooij. "Normaal gesproken krijg je als enkel stalletje niet zo veel aandacht, dus dit is écht uniek. Dankzij zo'n platform kan iedereen lokaal voedsel verkopen, maar ook kopen. En mensen kunnen de berichten weer delen via social media, waardoor een verkoopstal nog meer aandacht krijgt." Ook over de verkoopcijfers kan de beheerder geen uitspraken doen. Maar, zo zegt hij: "Ik denk dat de economische impact veel groter is dan we eigenlijk denken. Dat het de ondernemers meer helpt dan iedereen denkt."