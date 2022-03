NL V Matthijs doet een emotionele oproep. Waarom appels uit Nieuw Zeeland eten, als je ze ook 'om de hoek' kunt halen.

Noord-Hollandse fruittelers telen goeie vaak biologische appels maar toch halen de supermarkten containers vol appels uit het verre Nieuw Zeeland. Groente- en fruithandelaar Matthijs Post uit Lutjebroek kan het maar niet bevatten. Hij blijft zijn groente- en fruitpakketten vullen met lokale biologische waar.

groente-en fruitpakketten maken - marc ruyg

Een paar jaar geleden verruilde Matthijs een goed betaalde baan voor het onzekere avontuur van zelfstandig ondernemer. Fruit is hem met de paplepel ingegoten en als kleine jongen teelde hij al zijn eigen aardbeien. Telen doet hij niet meer maar biologisch geteelde groenten en fruit bepalen nog steeds zijn leven. "Noem mij een idealist, maar ik doe vooral datgene wat ik leuk vind", aldus Matthijs. Wekelijks bezorgt hij verantwoorde groenten en fruit in zelf samengestelde pakketten bij bedrijven. En particulieren kunnen de gezonde dozen ophalen bij een servicepunt in Noord-Holland. De dozen worden gevuld met lokale, biologisch geteelde waar. De pakketten zijn een bio-variant van het bekende 'Hellofresh'. Maar de inhoud van de dozen van Matthijs komt gegarandeerd van plaatselijke telers in Noord-Holland.

Quote Help me dan, ik kan het niet alleen! matthijs post

Een mooi verhaal maar het is wel hard werken, veel uren maken en niet zo veel verdienen, verzucht Matthijs. Maar gezond eten vindt hij belangrijker en daarom steunt hij de telers die biologisch en verantwoord werken. Hij vindt het een eer om deze mooie produkten te verkopen. Graag wil hij een paar grote klanten binnenhalen om zijn ideaal mogelijk te maken, maar daar heeft hij wel wat hulp bij nodig. "De provincie vindt het een goed iniatief maar het zou helpen als ze woorden omzetten in daden", aldus de groentenhandelaar.

proevkantoor: leerlingen helpen mee - nh/marcruyg

Zo trots als een pauw laat Matthijs Post een doos met glanzende aubergines zien. "De allereerste oogst van leerlingen van de tuinbouwopleiding in de regio, mooier dan dit krijg je het niet". De band met de school is goed en leerlingen helpen wekelijks mee met het samenstellen van de groentenpakketten. Minitieus worden papieren zakjes uitgeteld, peen afgewogen en daarna dichtgeknoopt.

proevkantoor: groentepakketten klaar voor verzending - nh/marcruyg

Matthijs ziet zijn bedrijf niet alleen als leverancier van lokaal geteelde groenten en fruit, maar ook als promotor van goed geteelde waar. "We moeten de kinderen nu het belang van gezonde voeding leren, zodat ze daar later profijt van hebben", zo doceert Matthijs. Hij is trots op de bijzondere groenten die 'om de hoek' geteeld worden. Witte en gele bieten, oranje bloemkool en nog veel meer gewassen die niet in de supermarkt te vinden zijn. Er is nog veel werk te doen voordat we allemaal lokaal geteelde seizoensgroenten eten.