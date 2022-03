Lokaal verzet tegen geïmporteerde groenten groeit

Op het land van 'Vers aan de Vecht' in Weesp telen deelnemers onder begeleiding van professionals nu voor het tweede jaar hun eigen groenten en kruiden. Ze betalen contributie, helpen er als vrijwilliger en halen in het seizoen wekelijks de groenten die ze nodig hebben zelf van het land. Het idealistische initiatief is een succes: ongeveer honderd gezinnen eten in Weesp en omgeving op deze manier gezonde groenten uit de buurt. Dit seizoen groeit Vers aan de Vecht naar nog meer deelnemers.

Bloemkool uit Kenia en boontjes uit Israël: ons voedsel komt van ver. Uit cijfers van de provincie Noord-Holland blijkt dat maar 14 procent van de landbouwbedrijven voedsel voor de Nederlandse markt produceert. Stijgende brandstofprijzen en internationale spanningen rechtvaardigen nu de vraag of we niet meer voedsel moeten produceren op de plek waar het ook geconsumeerd wordt. Het verzet tegen het dure en vervuilende vervoer van voedsel groeit.

Groenten dichtbij huis

"Als je groente produceert op de plek waar je zelf woont en het opeet, waardeer je het ook veel meer en snap je veel beter hoe het in zijn werk gaat", zegt Sanne Smeets. Die gedachte bracht haar ertoe samen met een aantal anderen twee jaar geleden Vers aan de Vecht op te richten. Een lokale groentepluktuin die werd ondergebracht op het terrein van de biologische boerderij de Groene Griffioen in de polder bij Weesp. "Zelf voedsel produceren is goed voor de wereld, voor jezelf en voor de kinderen, maar het is ook gewoon heel leuk om te doen", zegt Sanne.

Contributie

Deelnemers van Vers aan de Vecht betalen dit jaar ongeveer 600 euro voor hun oogstaandeel, en kunnen daarmee van mei tot en met november eigen producten oogsten. Daarnaast betalen zij nog eens 300 euro aan investeringskosten. Die 300 euro krijgt de deelnemer terug als hij of zij stopt. Vrijwilliger Claudia van Deudekom die in de pluktuin aan het werk is, geeft toe dat die zeshonderd euro een hoog bedrag is. "Maar", zegt ze, "ik denk dat je schrikt als je de bonnetjes van de supermarkt bewaart en ziet hoe duur groente eigenlijk is."

Wat je dichtbij haalt, is ook lekker

Met het initiatief willen de thuistelers laten zien dat het heel goed mogelijk is om voedsel dichtbij de stad te produceren. "Het kan", volgens Sanne Smeets, "want er zijn genoeg lekkere dingen die je wel dichtbij kan produceren. Dus waarom moet je alles zo ver weg halen? We zijn zo verwend geraakt."

Vers aan de Vecht had aanvankelijk wat organisatorische tegenslag, maar draait inmiddels op volle toeren er is veel belangstelling. Mensen die willen deelnemen aan Vers aan de Vecht moeten wel opschieten, want er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar.