Zouden we in Noord-Holland volledig ons eigen voedsel kunnen verbouwen?

Slechts 14 procent van de Noord-Hollandse landbouwbedrijven produceert voedsel voor de Nederlandse markt, blijkt uit cijfers van de provincie. De overige 86 procent is voor het buitenland bestemd. Daarnaast importeren we weer een hoop producten uit het buitenland, zoals zonnebloemolie en graan. Is dat wel verstandig, met de oorlog in Oekraïne en de steeds groter wordende klimaatproblemen?

Marc Kleen/Unsplash

Van al het voedsel dat Noord-Holland produceert, is 80 procent bestemd voor buiten de provinciegrenzen, zegt Carlo Verhart, programmamanager van Stichting Voedsel Verbindt. Deze organisatie zet zich in voor een duurzaam en regionaal voedselsysteem. "In Noord-Holland staan twee grote groenteverwerkingsbedrijven. Een groot deel van wat zij verwerken is helemaal niet voor onze regio, maar gaat naar supermarkten verspreid over heel het land, of het buitenland." Volgens Verhart geldt hetzelfde voor kaas, dat in grote hoeveelheid in Noord-Holland wordt gemaakt en vaak een bestemming buiten de provincie heeft. Regionaal verbouwen Sinds de oorlog in Oekraïne is er in Nederland meer oog voor de afhankelijkheid van andere landen voor onze voedselvoorziening. Naast gas en olie uit Rusland, zijn we ook deels afhankelijk van Oekraïne voor bijvoorbeeld zonnebloemolie, tarwe en graan. Wim Kannegieter, directeur van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij, vertelde eerder aan NH Nieuws nog geen signalen van problemen met beschikbaarheid te hebben gekregen. "Frankrijk en Duitsland zijn voor ons echt het belangrijkst als het gaat om het importeren van graan, maar Oekraïne is zeker een subtopper." De silo's in West-Europa staan nog vol met de graanoogst van het afgelopen jaar en daar kunnen we nog wel even op teren. "Maar richting de zomer kan het wel voor problemen zorgen. Er wordt namelijk wel gerekend op het graan uit Oekraïne", aldus Kannegieter.

Quote "Pasta en rijst zou je bijvoorbeeld kunnen vervangen door aardappels" Carlo Verhart, Stichting Voedsel Verbindt

Verhart merkt dat er sinds de oorlog in Oekraïne steeds meer interesse is in het regionaal verbouwen van voedsel. "We zijn al een paar jaar bezig om een regionaal voedselsysteem te stimuleren. Ieder jaar hebben we ook een 'challenge', waarbij we projecten die hier hun steentje aan bijdragen financieel ondersteunen. Normaal hadden we slechts een aantal aanmeldingen, dit jaar zijn dat er al twintig. Het leeft echt momenteel." Tekst gaat door.

Volgens LTO Noord, de belangenvereniging van boeren en tuinders, is het nog te vroeg om conclusies te trekken, maar ook zij horen die signalen van hun leden. "In mei moet iedereen aangeven wat voor bestemming hun stuk grond krijgt, wat ze gaan verbouwen. Een aantal leden denkt er serieus over na om dit jaar andere gewassen te verbouwen." Meer aardappels eten Als het aan Carlo Verhart ligt, gooien we het snel over een andere boeg. "Duurzamer en uit eigen regio. Dat is mogelijk", zegt hij. De Hogeschool Inholland heeft voor zijn stichting een onderzoek uitgevoerd naar alle voedingsstoffen uit de Schijf van Vijf, waaruit blijkt dat we 95 procent van ons voedsel uit de regio kunnen halen. "We moeten dan wel ons dieet aanpassen, maar dan is het zeker mogelijk", zegt Verhart. "Pasta en rijst is wat lastiger te verkrijgen hier, maar dat zou je bijvoorbeeld kunnen vervangen door aardappels. Dat hebben we vroeger ook veel gegeten." De laatste vijf procent zou dan nog wel uit het buitenland gehaald moeten worden, zegt Verhart. "Oliën en vetten bijvoorbeeld, maar ook noten. Dat komt nu eenmaal meer uit warmere landen, dus daar is niet direct een oplossing voor. Maar met 95 procent van ons voedsel uit eigen regio zouden we al een enorm resultaat hebben."

