Droom voor een zelfvoorzienend ecodorp in Bergen stapje dichterbij

BERGEN - Het heeft lang geduurd, maar eindelijk komt er schot in de bouwplannen voor het Ecodorp aan de Groeneweg in Bergen. In de komende weken wordt een nieuw bestemmingsplan aan de gemeenteraad aangeboden. "We willen een open dorp waar iedereen welkom is en waar van alles te beleven valt. Helemaal zelfvoorzienend in energie", aldus bewoner van het eerste uur Jan Cuperus.

Het idee van een ecodorp ontstond tien jaar geleden, toen gezocht werd naar een nieuwe bestemming voor het voormalig mobilisatieterrein aan de rand van Bergen. Sinds zeven jaar wonen de pioniers in tijdelijke woningen op het terrein dat ze van een betonnen complex langzaam veranderden in een groene oase. Festivals en theater Het ecodorp is inmiddels een begrip, met festivals, theatervoorstellingen en een wekelijkse meewerkdag waarop iedereen welkom is. Maar het is tijd dat het gedoogbeleid wordt omgezet in daden, vindt de gemeenteraad. Aan de droom van Jan Cuperus, een woon- en werkgemeenschap die duurzaam en zelfvoorzienend is, is niets veranderd. "Onze idealen zijn nog springlevend", aldus een van de initiatiefnemers en bewoner van het eerste uur.

Quote "Ons eten verbouwen we zoveel mogelijk zelf" Jan Cuperus, initiatiefnemer Ecodorp Bergen

"Onlangs hebben we honderd zonnepanelen geplaatst. En ook in de voedselvoorziening verbouwen we zoveel mogelijk zelf." De moestuin staat er dan ook glorieus bij. Iedere donderdag komen vrijwilligers helpen en wordt een gezamenlijke maaltijd genuttigd uit eigen tuin. Greetje Bijl runt de tuin en laat trots haar oerprei zien, haar romanesco en de composthoop. NH Nieuws nam een kijkje. Tekst gaat door onder de video

Ecodorp Bergen komt steeds dichterbij - NH Nieuws

Als het plan wordt goedgekeurd, willen de bewoners volgend jaar hun bouwplannen verwezenlijken. Van het oorspronkelijke idee voor tachtig woningen, zullen er veertig tot vijftig worden gerealiseerd. Nieuwbouw, maar ook een bestaande loods wordt verbouwd tot woon- en werkruimte. De woningen komen op het noordoostelijke deel van het terrein. Van het beton dat daar is verwijderd, hebben de bewoners een weg gemaakt om de toekomstige huizen heen. Bomkrater "Kijk dit is een oude bomkrater", wijst Jan Cuperus naar een betonnen stuk. " We zijn hier niet op een weiland begonnen en het is belangrijk dat ook de historie hier bewaard blijft. Nu moet alleen de gemeenteraad er nog een klap op geven, dan kunnen wij verder."

Het Ecodorp vanaf de Groeneweg