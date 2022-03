Stichting Leeuw heeft tijgerin uit Oekraïne laten inslapen, ze was er te slecht aan toe

Met twee leeuwen en een andere tijger werd de vijfjarige Shanti opgehaald uit Oekraïne. De dieren werden opgevangen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Met name de tijgerin was volgens directeur Robert Kruijff getraumatiseerd door de situatie in het Oost-Europese land. "Ze is mager, ziek en heel bang voor mensen", zo vertelde hij eerder.

Er waren heel veel zorgen om Shanti. "De tijgerin is heel erg bang voor mannen", zo zei Kruijff op de dag dat de dieren aankwamen. Die is zwaar getraumatiseerd." Ze at ook slecht en hij was al bang dat ze het misschien niet zou redden. "Van wat ik gehoord heb en gezien tot nu toe, weet ik niet of zij het eind van de week gaat halen, maar we gaan ons best doen."

Dat is toch niet gelukt: "Helaas hebben we tot groot verdriet Shanti gisteren in laten slapen. Na een uitgebreid onderzoek door de dierenarts, moesten we helaas constateren dat haar gezondheid nog veel slechter was dan we al dachten. Haar uit haar lijden verlossen was daarom de beste keuze. Ze is naar Utrecht gebracht voor een uitgebreide sectie."