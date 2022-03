Met de Oekraïense tijgers en leeuwen gaat het 'stukje bij beetje' beter

"Stukje bij beetje gaat het iets beter met ze, maar de angst zit er nog goed in. Tijgerin Shanti heeft erg veel problemen en het blijft daarom spannend of zij het wel gaat redden", vertelt Stichting Leeuw op Facebook. Er is dagelijks contact met de dierenarts. Radjah en Max hebben helaas ook fysieke afwijkingen. "Het zijn dus dieren die echt speciale zorg nodig hebben."

De dieren wegkrijgen uit het land was niet makkelijk. "Er wordt steeds gebombardeerd dus de verzorgers durfden de dieren niet meer te voeren. Maar dat moet natuurlijk wel gebeuren. Ook zijn tijdens het vervoer naar de grens al twee mensen doodgeschoten", vertelde directeur Robert Kruijff eerder op NH Radio.

Bekijk hieronder de aankomst van de dieren op Landgoed Hoenderdaell, tekst gaat verder na de video