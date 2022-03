Oekraïense leeuwen en tijgers aangekomen in Hoenderdaell: "Hopen dat ze er bovenop komen"

De twee leeuwen en tijgers die Stichting Leeuw uit Oekraïne heeft opgehaald, zijn vanmorgen aangekomen bij Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Robert Kruijff, directeur van Stichting Leeuw, hoopt dat de dieren snel aansterken. Over de tijgerin maakt hij zich nog wel zorgen.

Kruijff vertelt dat de toestand waarin de dieren aan zijn gekomen, zorgwekkend is. "Rust, reinheid en regelmaat zijn nu het belangrijkst voor de dieren", vertelt hij. "De tijgerin is heel erg bang voor mannen. Die is zwaar getraumatiseerd."

De leeuwen zijn vader (3,5 jaar) en zoon (1,5 jaar). De tijgerin is 5 jaar en een jonge tijger is 6 maanden. De dieren komen uit de buurt van Charkov. "Er waren allemaal hulpdiensten aan het rijden, heel veel ziekenauto's", vertelt Piet Piepers die mee was om de dieren op te halen. "Ook dit soort auto's vol met katten en honden, en mensen. Ongelofelijk allemaal. Je voelt de spanning aan de grens."

De tijgerin eet ook heel slecht. "Zij wordt straks gevoerd met hele kleine stukjes kip om haar maag weer een beetje op gang te brengen", legt Kruijff uit. "Het is veel liefde, aandacht en hopen dat ze er weer bovenop komen." Hij vraagt zich af of de tijgerin het wel gaat redden. "Van wat ik gehoord heb en gezien tot nu toe, weet ik niet of zij het eind van de week gaat halen, maar we gaan ons best doen."

Quarantaine

Voordat de dieren naar de grotere verblijven van Landgoed Hoenderdaell kunnen, moeten ze eerst in quarantaine. "We weten allemaal hoe gevaarlijk dierziektes kunnen zijn", zegt Kruijff. "Wij zijn er al jaren heel erg streng op. Alle dieren die hier komen, gaan een maand in quarantaine. Aapjes zelfs drie maanden om uit te sluiten dat er ziektes bij ons het park in komen."

De directeur vertelt dat dat zeker met dit soort dieren, waarvan de herkomst een beetje onduidelijk is, heel belangrijk is. "Ik gun ze eigenlijk een plek in Afrika, lekker op de savanne, maar nu krijgen ze intensieve zorg en over een maand gaan ze naar het hoofdgebouw."