Stichting Leeuw haalt twee tijgers en leeuwen uit Oekraïne: "Zijn er slecht aan toe"

"Medewerkers staan bij de grens en zijn in contact met de mensen uit Oekraïne. Daar worden de dieren overgezet van de ene bus in de andere", vertelt Kruijff op NH Radio.

Het gaat om twee leeuwenmannen van 3,5 en 1,5 jaar oud, een tijgermannetje van 6 maanden en een tijgerin van 5 jaar worden. Met name de tijgerin is volgens Kruijff getraumatiseerd door de situatie in het Oost-Europese land. "Ze is mager, ziek en heel bang voor mensen", vertelt hij.

Gebombardeerd

De dieren wegkrijgen uit het land was niet makkelijk, weet Kruijff: "Er wordt steeds gebombardeerd dus de verzorgers durfden de dieren niet meer te voeren. Maar dat moet natuurlijk wel gebeuren. Ook zijn tijdens het vervoeren al twee mensen doodgeschoten."

De directeur verwacht dat de dieren morgenochtend in Hoenderdaell aankomen. "Ons park zit al best vol, maar we hebben buitenverblijven die twee aparte binnenverblijven hebben. In april gaan er een paar dieren naar Zuid-Afrika, dus tot die tijd is het even schipperen met de verblijven. Het is een natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat, maar we proberen het mogelijk te maken."