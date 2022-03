De Biermusketiers grote winnaar van carnavalstoptocht in Zwaag

Carnavalsgroep De Biermusketiers uit Zwaag is dit jaar de grote winnaar geworden van de carnavalsoptocht. Met hun thema 'Ouderwets carnaval, dat werd tijd!' zijn ze dit jaar door zowel het publiek als de jury gekozen tot de vereniging met de mooiste wagen. In de categorie 'Loopgroepen' gingen De Pilspiraten met eerste plek aan de haal.

Na een afwezigheid van twee jaar werd er dit jaar weer carnaval gevierd in Zwaag. Vanwege de coronamaatregelen besloot carnavalsvereniging Het Masker om het feest te verplaatsen van eind februari naar afgelopen weekend.

"Wij voorzagen niet dat het vieren van carnaval door de coronamaatregelen eind februari door zou kunnen gaan. Toen bedachten we dat het handig zou zijn om alvast duidelijkheid te scheppen. Vandaar dat alles met een maand is opgeschoven", liet pr-man Eric Bot in december weten aan WEEFF/NH Nieuws.

Grote optocht

Dit weekend was het dan zover en kon Zwaag weer als vanouds 'de grootste carnavalsoptocht boven de rivieren' houden. Het drukst bezochte onderdeel was de optocht, waarbij duizenden mensen langs de kant stonden om alle mooie wagens van de verschillende carnavalsverenigingen te bewonderen. En net als de jury mocht ook het publiek stemmen welke wagen zij de mooiste vonden.

De Biermusketiers kwam als winnaar uit de bus. Zij zijn door beiden beloond met de eerste prijs. De Biemusketiers zijn blij dat zij dit jaar 'de dubbel' in de wacht hebben gesleept. "We hebben er wat jaren op moeten wachten, maar we hebben hem!", schrijft de carnavalsgroep op hun Facebookpagina.