Twee keer een carnavalsfeest in Zwaag: "It giet oan!"

Veel liefhebbers denken dat ze naar het Zuiden van het land moeten om carnaval te vieren, maar dat hoeft helemaal niet, volgens voorzitter Bernd Laan. "Want carnavalsvereniging Het Masker in Zwaag maakt zich op voor een carnaval in twee delen", vertelt hij opgetogen aan NH Radio.

"Dubbel feest", vervolgt hij. En dat is goed nieuws voor liefhebbers van carnaval. Door de versoepelingen die de komende weken ingaan, kunnen de carnavalsweekenden in Zwaag, waar tienduizenden mensen op af komen, doorgaan. "De seinen staan op groen. It giet oan", schreeuwt voorzitter Bernd Laan het uit. "We hebben wat in te halen."

Twee keer carnaval

Zwaag krijgt dit jaar twee keer een groot carnavalsfeest, zegt Laan stout. "Gewoon, omdat het kan."

Want ook Het Masker heeft het verlossende bericht gekregen dat er gebouwd mag worden. En daar is de voorzitter maar al te blij mee. "Iedereen is de schuur ingedoken om er nog wat van te maken", zegt hij.

De grote befaamde optocht is eind maart, en dat heeft een reden, zegt Laan. "De praalwagens zijn nog niet klaar."

En op zaterdag 26 februari worden de Prins en Hofdames bekendgemaakt in de Leuttempel. "Het best bewaarde geheim van Zwaag", vult Laan aan. In dat weekend vindt het oorspronkelijke carnaval plaats.

Geen tafeltjes en zitjes, maar springen en zingen tijdens de bekendmaking, zo vertelt Laan. "We willen een ontlading meemaken."

Beluister hieronder het interview dat NH Radio hield met voorzitter Bernd Laan.