Zwaag snakt na twee jaar weer naar carnaval: "Gaan het dubbel en dwars overdoen"

In Zwaag zitten ze op het puntje van hun stoel te wachten tot carnaval dit weekend losbarst. Twee jaar lang hebben ze er reikhalzend naar uitgekeken, maar zondag trekt dé grootste optocht boven de rivieren dan eindelijk weer door het dorp. "Ik denk dat iedereen het dubbel en dwars over gaat doen."

Zwaag snakt na twee jaar weer naar carnaval - NH Nieuws

Vorig jaar bleef het bij een wedstrijd voor het mooist versierde huis op de optochtroute, waar een jury in duo's langs trok. Maar nu kan het feest weer echt losbarsten. Dat de mensen er zin in hebben, is te te merken. "Zelfs bij de prinsbekendmaking vorige maand waren we binnen een kwartier uitverkocht aan de deur. Toen konden er vijfhonderd mensen komen, dus zo erg snakt iedereen naar een feestje", vertelt Prins Pétaqi, achter wie Peter Takken schuilgaat. Dit jaar wordt het dertigste jaar op rij dat hij betrokken is bij Carnavalsvereniging Het Masker. Primeur: een lente-optocht De carnavalsoptocht in Zwaag trekt jaarlijks zo'n vijftigduizend man publiek: een gigantisch spektakel. Normaal gesproken vindt de optocht al het laatste weekend van februari plaats, maar door de toen nog geldende coronamaatregelen werd beslist het een maand vooruit te schuiven. "Het is dan ook voor het eerst in de geschiedenis een lentecarnaval, dat is nog nooit gebeurd. En als het dit weer blijft, kan het niet mooier", blikt Pétaqi vooruit.

Quote "Het enige onderwerp van gesprek bij ons thuis is nog carnaval" Hofdame Ashley, dochter van Prins Pétaqi

In december kwam er groen licht voor de editie van dit jaar. Halsoverkop trokken de bouwers van de praalwagens zich terug in de werkplaatsen. Normaal startten ze al in oktober. En dus was het alle hens aan dek om voor de optocht zondagmiddag klaar te zijn. Tienduizend procent klaar voor Dat gaat als het aan hofdame Kyara ligt helemaal goed komen. "We zijn er tienduizend procent allemaal klaar voor", klinkt het uit volle borst. Carnaval zit de hofdames in de genen. "Wij liepen al in de buik van onze moeder mee met de optocht, dus carnaval zit ons echt in het bloed", zegt Kyara trots. Samen met haar twee zussen Ashley en Yentl hebben ze het voornemen er de 'beste optocht ooit van te maken'. Ashley: "Ja het is geweldig! Het enige onderwerp van gesprek bij ons thuis is nog carnaval", zegt ze lachend. In aanloop naar het weekend hebben de Prins en hofdames nog een volle agenda. Prins Pétaqi: "We gaan in de avonden langs de schuren waar de praalwagens gebouwd worden, zowel bij de kinderen als volwassenen. Vrijdag gaan we nog op scholenbezoek en dan barst het vrijdagavond los in de Leuttempel - café De Witte Valk - hier aan de Dorpsstraat."

Live bij NH Nieuws en WEEFF

De optocht zenden we aankomende zondag live uit op tv en online bij NH Nieuws en WEEFF tussen 14.30 uur en 16.00 uur.