Toch een beetje carnaval vandaag: jury beoordeelt versierde huizen

ZWAAG - Geen vijftigduizend mensen langs de weg, maar in plaats daarvan tientallen versierde huizen. Ook al was er geen optocht vandaag, de inwoners lieten carnaval niet zomaar stilletjes voorbij gaan. De prins en hofdames liepen de optochtroute, gevolgd door duo's juryleden die de versierde huizen deze middag beoordeelden.

"Wij bouwen altijd een tribune op voor de deur omdat we langs de route wonen, maar dat gaat natuurlijk niet. Nu hebben we een tribune met poppen gebouwd", zegt een trotse inwoner aan de Dorpsstraat. De 'Juttersbar" is geopend, maar wel voor beperkt publiek. "Ik zal wel heel wat juttertjes overhouden!"

Carnaval is leeg dit jaar. Daar zijn ze het in Zwaag wel over eens. Maar dat maakt de alternatieven er niet minder door. "Het voelt natuurlijk gek. Maar ik vind dat Het Masker een mooi alternatief heeft bedacht. Er is echt een superleuk programma dit hele weekend. Ook al is dat online", vindt jurylid Simone Zwagerman. Met pennen en beoordelingslijsten in de aanslag, gaan ze de huizen langs. "We kijken hoe 'carnavalesque' het is, de afwerking, de kleur en hoe origineel het is. Het moet een lach op je gezicht brengen."

En uiteraard komt het coronavirus die het roet in het eten gooide, in de creaties terug. Iedere straat is wel versierd met vlaggetjes; een aantal huizen heeft groots uitgepakt. Terwijl de jury de hele middag de benen uit het lijft loopt, houden andere zich voor de deur bij de vuurkorf warm. "Dit is de carnavals-kippensoep. Dit eten we altijd vlak voor de optocht begint, op recept van mijn moeder. Die is legendarisch", vertelt Dianne.

De tocht eindigt traditiegetrouw bij de 'Leuttempel' , partycentrum De Witte Valk, op de Dorpsstraat. "Alleen dan scheiden onze wegen in plaats van feest", besluit prins Gitzels. "Dan gaan we online de prijsuitreiking houden. Vanavond gaat het programma weer verder online, met 'Ranking the Stars"."