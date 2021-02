Geen gehos op straat: dit is het alternatief nu grootse carnavalsoptocht niet doorgaat

ZWAAG - De polonaise gaat in de ban en ook is er volgend weekend geen gehos op straat, want de grootste carnavalsoptocht boven de rivieren gaat niet door. Prins Carnaval en de voorzitter van carnavalsvereniging Het Masker vertellen over het alternatieve programma. Ze hebben heel wat in petto, maar of dat het originele spektakel zal evenaren? "Nee", lacht voorzitter Bernd Laan. "Nee, kort en bondig. Nee."

Waar andere West-Friese dorpen uitleven naar de kermis, is Zwaag een vreemde eend in de bijt. Bij Zwagers draait het om carnaval. Het feest houdt het dorp normaal gesproken maandenlang in z'n greep.

Er zijn tientallen carnavalsgroepen in Zwaag: vriendengroepen, van jong tot oud, die samen in de schuur aan een praalwagen bouwen. Want het hoogtepunt van carnaval is de optocht met achthonderd deelnemers. Zwaag heeft de grootste carnavalsoptocht boven de rivieren en daar komen jaarlijks zo'n 50.000 bezoekers op af.

Schuurbezoeken

Maar vanwege corona is van dat spektakel dit jaar niets te zien. "Het is een heel groot gemis, voor de jeugd met name", vertelt Robèr Gitzels in de rol van Prins Roberto. "Die beginnen ver voor het nieuwe jaar al te bouwen aan de nieuwe wagens. Dat is echt een sociaal gebeuren voor Zwaag."