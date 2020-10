Carnaval Zwaag gaat volgend jaar door: "Het zit diepgeworteld"

"Kerst gaat ook door. Carnaval is en gevoel en een beleving dat diepgeworteld zit. Dat kan niet afgelast worden", vertelt een lid van de verenging in een speciaal voor de gelegenheid opgenomen persconferentie.

De vereniging zegt zich aan de regels te houden en respecteren wat ze wordt aangereikt. De gemeente nog toestemming geven voor het feest. "De stekker eruit trekken is de makkelijkste oplossing en daar zijn we niet van. De plannen kunnen altijd weer veranderen", aldus de vereniging. Hoe het feest er volgend jaar uit zal zien, is dus nog niet duidelijk.

Jubileum

Volgend jaar zou het 55-jarige jubileum zijn. Dat is een jaartje uitgesteld: "Daarom vieren we volgende jaar de 54,5ste editie!"

Bekijk hieronder de persconferentie met alle informatie over het feest van volgende jaar: