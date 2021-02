Carnavalsverenigingen hopen feest levend te houden met digitale alternatieven

Carnaval was vorig jaar een van de laatste feesten die nog op reguliere wijze doorging . "Stiekem hadden we gehoopt dat het ook weer het eerste feest zou zijn dat zou doorgaan", zegt Stefan den Braber van carnavalsvereniging de Krabbetukkers, "maar helaas. Het is wel heel zuur, want je leeft hier met de andere leden het hele jaar naartoe en nu valt alles weg. Vrijwel alles is stopgezet, dus het is nu bijzonder rustig als lid van de carnavalsvereniging."

Hoewel de vereniging was begonnen met de voorbereidingen, werd al in september besloten om in februari 2021 geen carnavalsfeesten te organiseren. Vanwege de coronacrisis was er 'onvoldoende zekerheid'. Daarom werden het prinsenbal, de seniorentournee, het scholenrondje, het kindercarnaval en het gewone carnaval in Den Helder - alias 'Waaienburg' - geannuleerd. Den Braber: "Ook is er geen ledenvergadering geweest, waardoor we nu geen prins carnaval hebben. Bij ons wordt namelijk elk jaar opnieuw een prins gekozen."

In Sint Maarten, in carnavalstijd 'Knorrenburg', wordt een prins wel voor langere tijd gekozen. Drie jaar geleden werd Tjeerd Höfte door carnavalsvereniging Sint Knorrenburg geïnstalleerd als prins Ot de tweede. "Maar ik heb nog geen normaal jaar gehad", vertelt Höfte. "Het eerste jaar was het extreem warm weer - zo warm was het nog nooit geweest - en vorig jaar ging de carnavalsoptocht niet door vanwege storm Dennis." De optocht is een van de grootste boven de rivieren, maar voor de veiligheid van het publiek moest de grote optocht worden gecanceld. "En nu is er een corona-editie van het carnavalsfeest in Knorrenburg."

Knorrenglossy

Toch probeert de vereniging er het beste van te maken. Er is daarom net als altijd een 'Knorrenglossy' uitgegeven en in aanloop naar het carnavalsweekend van 18 februari zijn een aantal digitale activiteiten bedacht. Zo is er een online loterij, een bingo, kunnen de kinderen speuren naar biggetjes achter de ramen en is er een kleurwedstrijd. Ook is er een TikTok-challenge opgezet, degene die het best de danspasjes kan nadoen wint een prijs. "Het is wel een beetje gek, want normaal feest je met z'n allen en nu is het heel erg individueel."

Prins Ot de tweede doet de TikTok-challenge (tekst gaat verder onder de video):