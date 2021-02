Coronavirus stopt het carnavalsfeest in West-Friesland niet

WEST-FRIESLAND - Ook de West-Friese carnavalsverenigingen staan dit jaar voor de uitdaging om het uitbundige feest online te organiseren. Verschillende carnavalsverenigingen hebben een online feestprogramma samengesteld. Frank Kampen uit Enkhuizen, Marleen Eskes uit Zwaag en Marieke Nijhold uit Blokker zijn enthousiaste carnavalvierders en feesten dit jaar online mee met carnaval.

Marieke, Frank (met vrouw) en Marleen verkleed tijdens carnaval - Foto Marleen door Het Masker

Carnaval is er bij Marleen met de paplepel ingegoten. "Ik zat op basisschool De Wingert in Zwaag en daar deden we altijd mee met de kinderoptocht." Ze vertelt dat daar een vriendengroep is ontstaan. "We hebben altijd contact gehouden en met die vriendengroep vier ik nu nog jaarlijks carnaval." Ook Frank kreeg het carnaval vieren al op jonge leeftijd van zijn ouders mee. "En zo geef ik het ook door aan mijn eigen kinderen", vertelt hij. De liefde voor carnaval is bij Marieke op iets latere leeftijd ontstaan, namelijk toen haar man in de jaren 2011-2012 prins carnaval was in het dorp. "Toen hebben we echt even van het feest kunnen proeven."

Voor het drietal is de gezelligheid en de saamhorigheid tijdens het carnaval het belangrijkste. Volgens Frank en Marieke is de sfeer online niet zo te realiseren als dat dat tijdens het fysieke carnavalsfeest is. "Maar ik vind het wel super tof wat De Blockeniers dit jaar organiseren", vertelt Marieke. Ook Frank vindt het mooi hoe De Haringhoppers een online programma hebben samengesteld. "Het is totaal iets anders dan normaal, maar ik vind dit een leuk initiatief." Marleen sluit zich er bij aan dat carnaval vieren dit jaar erg anders gaat. "Maar ik blijf mij er over verbazen hoe de saamhorigheid best goed online te realiseren is." Het online feestprogramma van carnavalsvereniging Het Masker in Zwaag is het meest uitgebreid. Marleen is bij zo veel mogelijk van de activiteiten aanwezig. "Voor een van de opdrachten stond ik met mijn vriendinnen, ieder achter een eigen laptop, te dansen tijdens een Zoom-meeting", vertelt Marleen. "Dat maakt dit jaar wel uniek." In plaats van de carnavalsoptocht, versiert ze dit jaar haar eigen huis en wandelt ze vandaag met haar gezin langs de versierde huizen van haar vriendinnen.

Het versierde huis van Marleen in Zwaag

Voor Marieke is de belangrijkste reden om mee te doen aan de activiteiten van De Blockeniers dat ze de vereniging een hart onder de riem wil steken. "Ik vind het belangrijk dat de vereniging het werk dat zij doen volgend jaar weer kunnen voortzetten." Ze heeft een carnavalsbox besteld en doet verkleed mee aan de online activiteiten. Frank: "Vrijdagavond hadden we een bingo met ruim 60 mensen online." Het online feestprogramma van de vereniging in Enkhuizen slaat volgens hem goed aan. Zelf zit Frank in de Raad van Elf, maar zijn kostuum gaat dit jaar alleen aan tijdens een online quiz die hij gaat presenteren. "Op dat gebied ben ik dan best een beetje nuchter." Alle drie ervaren ze carnaval in 2021 als een bijzonder jaar, maar ze hopen dat carnaval volgend jaar gewoon gevierd kan worden zoals dat altijd is gebeurd.