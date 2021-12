Grote carnavalsoptocht in Zwaag verplaatst naar eind maart

De viering van carnaval in Zwaag wordt komend jaar verplaatst naar het laatste weekend in maart. Dat maakte carnavalsverening Het Masker afgelopen zondag bekend. "We hebben al voor de persconferentie van zaterdag besloten om het feest met een maand te verplaatsen", vertelt pr-man Eric Bot van de carnavalsvereniging aan NH Nieuws/WEEFF.

"Omdat je daar zoveel mogelijk beleving bij wilt", vertelt Bot. "En dat kan niet binnen de coronamaatregelen. Dus hebben we een 'Wie Is... De Mol?'-achtig iets bedacht."

"Wij voorzagen niet dat het vieren van carnaval door de coronamaatregelen eind februari door zou kunnen gaan. Toen bedachten we dat het handig zou zijn om alvast duidelijkheid te scheppen. Vandaar dat alles met een maand is opgeschoven."

"We hadden vorige week, dus voor de aankondiging van de nieuwe lockdown in Nederland, al besloten met de carnavalsvereniging om de feesten en grote optocht naar eind maart te verplaatsen", legt Eric Bot van carnavalsvereniging Het Masker uit.

