Oud-Ajacied Christian Eriksen scoort tegen Nederland bij rentree in Arena

Eriksen kwam in de rust in het veld voor Jesper Lindstrøm. Hij zag vanaf de bank Oranje voor het eerst in het nieuwe 1-3-4-1-2 systeem spelen. Via Amsterdammer Steven Bergwijn werd het 1-0. Er kon niet lang worden genoten van deze voorsprong. De eerste kans van de Denen ging namelijk in het doel van debutant Mark Flekken via Jannik Vestergaard: 1-1. Nederland rechtte hierna de rug en kwam via een kopbal van Nathan Aké en een penalty van Memphis Depay op 3-1 voor rust.

Rentree

De wissel van Eriksen leidde tot applaus van supporters én bondscoach Louis van Gaal. Het was voor het eerst dat de middenvelder weer voor Denemarken in actie kwam na zijn hartstilstand op het EK tegen Finland vorig jaar. Na de rentree van Eriksen in de Johan Cruijff Arena duurde het twee minuten voordat hij scoorde: 3-2. Bergwijn mocht in de zeventigste minuut nog zijn tweede maken, maar de zege kwam niet meer in gevaar.

Komende dinsdag speelt het Nederlands elftal in Amsterdam tegen Duitsland. De aftrap is om 20.45 uur.