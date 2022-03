Van Gaal sleutelt aan het systeem maar denkt ook aan positie Oranje bij WK-loting

Door de uitschakeling gisteren van Italië mag het Nederlands elftal nog hopen te worden ingedeeld in de hoogste pot. Op die manier ontloopt Oranje in de groepsfase de allersterkste landen. Voor Van Gaal niet onbelangrijk in hoe hij de komende twee interlands benadert, zo zei hij vanmiddag op de persconferentie in Zeist. "Dat speelt altijd een rol, want je kunt beter in pot 1 zitten dan in pot 2."

Het nieuwe spelsysteem krijgt deze dagen ook veel aandacht. Van Gaal noemt het 1-3-4-3 of 1-3-4-1-2. Hij stapt daarmee af van de klassieke Hollandse manier van voetballen met buitenspelers. "Ik geef de voorkeur aan dit systeem omdat de tegenstander zich moet aanpassen. We hebben heefl veel verdedigende kwaliteiten die hiervoor geschikt zijn. Je ziet het in de Premier League ook steeds vaker. Het verschil tussen top en minder top is heel klein en ik denk dat we daardoor meer kans maken."

Timber naar WK

Wel benadrukte de bondscoach dat hetgeen hij wil "niet na twee wedstrijden voor de bakker is". Er is tijd voor nodig om dit bij Oranje erin te slijpen. Dat is ook de reden dat geblesseerde spelers Timber, Gakpo en Teze pas het trainingskamp verlieten na de implementatie, zoals Van Gaal de uitleg noemt. De bondscoach stelt dat deze jongens in zijn ogen zeker meegaan naar Qatar en daarom niet eerder mochten vertrekken.