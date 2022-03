Jong Oranje-back Mitchel Bakker snel in het grote Oranje? "Van Gaal nog niet gebeld"

Voetballer Mitchel Bakker uit Purmerend komt komende week in actie voor Jong Oranje dat tegen Jong Bulgarije en Jong Zwitserland speelt. "Het voelt fijn om hier weer te zijn met de jongens", vertelt Bakker.

Zodra de voetballer weer in Nederland is, dan bezoekt hij even zijn familie Purmerend. "Ik doe niets bijzonders. Ik ben gezellig bij mijn familie en vrienden."

Quote "Louis heeft nog niet gebeld" voetballer mitchel bakker

Nederlands elftal De 21-jarige Bakker maakte deze zomer over van Paris Saint-Germain naar het Duitse Bayer Leverkusen. In de sterke Bundesliga is de Noord-Hollander een vaste waarde als linksback. Je kan zeggen dat het Nederlands elftal lonkt. "Natuurlijk hoop je daar op. Iedereen wil dat denk ik wel. Louis heeft nog niet gebeld", aldus een lachende Bakker. Tekst loopt door onder de video.

Jong Oranje is bezig met kwalificatie voor het EK. Vrijdag speelt Jong Oranje in Sofia tegen Jong Bulgarije. Dinsdag staat het cruciale duel tegen koploper Jong Zwitserland op het programma. "Twee pittige, belangrijke wedstrijden. Wij willen naar het EK en moeten zes puntjes pakken", is Bakker duidelijk.

