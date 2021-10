'Rocketman' Mitchel Bakker imponeert met rushes bij Jong Oranje en Bayer Leverkusen

Mitchel Bakker heeft zijn carrière afgelopen zomer nieuw leven ingeblazen bij Bayer Leverkusen. De 21-jarige linksback van Jong Oranje heeft tot nu toe geen minuut gemist in de Bundesliga en maakt indruk met zijn pijlsnelle acties over de linkerkant.

Mitchel Bakker is de vierde snelste speler in Duitsland - NH Sport / Stephan Brandhorst

In de statistiekenlijstjes popt Bakker op als het gaat om hoogste sprintsnelheid in de Bundesliga. De Purmerender snelde in een sprint naar 35,58 kilometer per uur. Daarmee moet hij iets onder doen voor oud Feyenoorder Jeremiah St. Juste. Daarnaast scoorde hij in de competitie al een doelpunt en was hij tot twee keer toe de aangever. Tekst loopt door onder de video.

211005_BAKKER_2 - NH Nieuws

De rushes over de linkerkant zijn een handelsmerk van Bakker, maar dat gaat soms ten koste van het verdedigende werk. Daar is hij zich goed van bewust. Als hij daar wat extra aandacht aan zou besteden, gaat hij volgens analisten hoge ogen gooien. En dan ligt de weg naar het Nederlands elftal open. "Daar ben ik me van bewust", vertelt Bakker, die momenteel bij Jong Oranje zit. "Hopelijk komt het een keer. Waarom niet? Ik weet wat ik kan."

Paris Saint-Germain Het pad dat Bakker in zijn carrière volgt, loopt anders dan dat van veel andere Nederlandse talenten. Van 2010 tot 2017 doorliep hij de jeugdopleiding bij Ajax en brak vervolgens door bij Jong Ajax. Het eerste elftal zat er niet in. "Ik ben daar niet geslaagd", zegt een openhartige Bakker. In de zomer van 2019 maakte hij de overstap naar Paris Saint-Germain en speelde hij onder andere in de halve finale van de Champions League.

211005_BAKKER_3 - NH Nieuws