Oud-Ajacieden Brobbey en Ekkelenkamp schieten Jong Oranje langs Moldavië

Jong Oranje heeft vanavond in Deventer zijn eerste wedstrijd in de nieuwe EK-kwalificatiereeks gewonnen. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi won eenvoudig met 3-0 van Jong Moldavië dankzij doelpunten van Joshua Zirkzee, Jurgen Ekkelenkamp en Brian Brobbey.

Nederland begon met vijf debutanten aan het duel tegen Jong Moldavië. Fabian de Keijzer, Melayro Bogarde, Neraysho Kasanwirjo, Jeremie Frimpong en Quinten Timber maakten voor het eerst hun opwachting in Jong Oranje. In de aanval koos bondscoach Van de Looi verrassend voor drie klassieke centrumspitsen. Myron Boadu, Brobbey en Zirkzee vormden zo het aanvalstrio.

Na een half uur spelen was het laatstgenoemde die de score voor Nederland opende. Zirkzee stond na een geblokt schot op de goede plek en plaatste de bal in de verre hoek voor de openingstreffer. Jong Oranje had daarvoor al een twee goede kansen gehad via Ekkelenkamp en Boadu. In de blessuretijd van de eerste helft zorgde Ekkelenkamp voor de 2-0 ruststand. De oud-Ajacied schoot een voorzet vanaf links binnen bij de tweede paal.

Tekst gaat verder onder de foto's